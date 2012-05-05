Генсекретар НАТО не приїде на матчі Євро-2012 в Україну

Генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен, імовірно, не приїде на матчі Євро-2012 в Україну.

В інтерв’ю німецькому виданню Bild він також висловив занепокоєння ситуацією навколо колишнього прем’єра Юлії Тимошенко, повідомляє радіо «Свобода».

«У мене, мабуть, не буде в червні та липні часу для поїздок на чемпіонат. Проте, незалежно від цього, я глибоко занепокоєний, як поводиться український уряд з пані Тимошенко», – сказав генсекретар НАТО німецькому виданню.

За його словами, у діалозі з українськими партнерами він пояснював, що Україна повинна гарантувати дотримання прав людини і незалежність правосуддя.

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