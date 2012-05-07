ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 7 травня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «У Житомирській області перед Податковою відзвітували 9 мільйонерів» пише: у Податковій Житомирської області 9 чоловік задекларували свої доходи за минулий рік на суму понад 1 млн. гривень. Це становить 0,08% усіх жителів регіону, які подали декларації.

http://delo.ua/ukraine/v-zhitomirskoj-oblasti-pered-nalogovoj-otchitalis-9-millionerov-177350/

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Також «Діло» в публікації «Як пляжі Одеси підготувалися до курортного сезону» пише: журналісти вирішили перевірити, як в Одесі стартував курортний сезон. У результаті з'ясували, що жоден пляж офіційно ще не відкрито, а обіцянки місцевої влади про безплатний вхід на пляжі та дешеві громадські туалети залишаються невиконаними.

http://delo.ua/lifestyle/kak-pljazhi-odessy-podgotovilis-k-kurortnomu-sezonu-177348/

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«Діло» в публікації «Саркозі програв вибори президента Франції» пише: Ніколя Саркозі визнав поразку у другому турі виборів, хоча різниця між суперниками становила близько 2 відсотків. При цьому Саркозі закликав поважати нового президента Франції – Франсуа Олланда.

http://delo.ua/world/sarkozi-proigral-vybory-prezidenta-francii-177351/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Groupon знизився в ціні більш ніж наполовину», в якому пише: котирування найбільшого в світі скидочного онлайн-сервісу Groupon впали більш ніж на 50% після виходу компанії на біржу в листопаді минулого року. На думку експертів, компанії потрібно зміцнювати фінансову дисципліну і шукати нові джерела прибутку, інакше Groupon може перетворитися на одну із численних інтернет-бульбашок.

http://www.kommersant.ua/doc/1929833

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «У МВС знають, що вибухнуло в Дніпропетровську», в якому пише: міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко на прес-конференції повідомив, що в Дніпропетровську спрацювали саморобні вибухові пристрої фугасної дії, а як смертоносні елементи використовувалися безпосередньо бетонні урни, в які було закладено ці пристрої.

http://www.kommersant.ua/doc/1929589

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Газета «Сьогодні» в публікації «Політологи: «Росія буде прагнути максимального зближення з Україною» подає результат дослідження на тему, чого чекати Україні після інавгурації Володимира Путіна?..

HTTP://WWW.SEGODNYA.UA/NEWS/14372853.HTML

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Також «Сьогодні» в публікації «Путівники 10 мовами для Євро-2012 обійдуться у півтора мільйона» пише: гроші братимуть зі столичного бюджету.

HTTP://WWW.SEGODNYA.UA/NEWS/14372985.HTML

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Вибухи у Дніпропетровську «зачистили» Україну від урн» пише: поки триває пошук дніпропетровських підривників, країну «зачищають» від урн. Але їх відсутність не завадить терористові закласти вибуховий пристрій... Питання в іншому – відколи і чому для України стало актуальним слово "теракт"?..

http://economics.unian.net/ukr/detail/126856

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Російські ЗМІ пережили DDoS-атаки напередодні інавгурації» пише: сайти «Комерсанта», «Еха Москви», Slon.ru, телеканалу «Дощ» пережили атаки хакерів у день «Маршу мільйонів» і напередодні інавгурації президента.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1718949/sajt_kommersanta_podvergsya_ddosatake

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Також «Ведомости» в публікації «Роснафта» знайшла третього зарубіжного партнера для роботи на шельфі» пишуть: угоду про співпрацю «Роснафти» і Statoil підписали минулої суботи. Норвезька компанія погодилася заплатити $2,5 млрд за участь у розробці чотирьох ділянок у Баренцевому і Охотському морях. Загальні інвестиції партнерів можуть сягнути $35-40 млрд.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1717320/rosneft_i_norvezhskaya_statoil_podpisali_soglashenie_o

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Видання «Известия» в публікації «Володимир Путін спантеличив уряд Дмитра Медведєва» пише: новому Кабінету доведеться потрудитися над виконанням передвиборних обіцянок Путіна.

HTTP://IZVESTIA.RU/NEWS/523864

(УНІАН)