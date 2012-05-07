Вишеградська група виступає проти бойкоту Євро-2012 в Україні, заявив Коморовський

Варшава. Учасники саміту держав Вишеградської групи, яка об'єднує Польщу, Чехію, Словаччину та Угорщину, виступили проти бойкоту матчів фіналу чемпіонату Європи з футболу в Україні через справу екс-глави українського уряду Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сказав глава Польської держави Броніслав Коморовський на підсумковій прес-конференції саміту в неділю.

Польський президент назвав тему запланованого на наступний тиждень саміту глав держав Центральної Європи однією із "важливих" під час дискусій.

За словами Б.Коморовського, незважаючи на брак згоди у справі зустрічі в Ялті, ніхто з учасників наради не є прихильником бойкоту матчів Євро-2012 в Україні», - зазначає Інтернет-представництво президента Польщі.

Він також сказав, що на Ялтинському саміті планує закликати українську владу та опозицію змінити національне законодавство таким чином, аби унеможливити тюремне ув'язнення за «неправильні та, можливо, шкідливі» політичні рішення.

Б.Коморовський сказав, що така можливість сьогодні є джерелом проблем України та поганого іміджу держави в Європі.

«Якщо така зустріч у Ялті відбудеться, то планую виступити з таким однозначним закликом до української влади та усіх політичних сил, в тому числі, тієї, лідером якої є Юлія Тимошенко», - сказав польський президент.

Президент Словаччини Іван Гашпарович, який брав участь у конференції, підтвердив свій намір взяти участь у саміті в Ялті, висловивши переконання, що Україна має шанс на прогрес в питаннях європейської інтеграції.

Президент Чехії Вацлав Клаус зазначив, що він не приїде на Ялтинський саміт в Україну, зауваживши, що Чехія не є безпосереднім сусідом українців, і тому чеська влада має інші інтереси.

В.Клаус додав, що з повагою ставиться до рішення глав Польщі та Словаччини в цій справі.

Як повідомляв УНІАН, за даними канцелярії польського президента, новообраний Президент Угорщини Янос Адор не взяв участь у саміті Вишеградської групи, оскільки він формально приступить до виконання обов'язків з 10 травня цього року.

Довідка УНІАН. Про намір бойкотувати Євро-2012 в Україні заявила виконавчий орган Євросоюзу, Єврокомісія, а також представники урядів низки держав на чолі з Німеччиною, яка повідомила, що остаточне рішення буде ухвалено в залежності від рішень Києва щодо справи Ю.Тимошенко.