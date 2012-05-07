Зустріч Януковича та Путіна може відбутися 15 травня

Посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов сподівається, що під час неформального саміту СНД у Москві 15 травня відбудеться двостороння зустріч Президента Росії Володимира Путіна з Президентом України Віктором Януковичем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав в інтерв'ю журналістам у Києві.

М.Зурабов зазначив, що в двосторонніх відносинах останнім часом існує низка питань, які не отримали належного розвитку.

«Думаю, що з приходом у Кремль Володимира Володимировича Путіна по багатьох питаннях, як ми очікуємо, вдасться добитися суттєвого просування вперед. Припускаю, що 15 травня під час неформального саміту глав держав СНД двостороння зустріч двох президентів – Президента РФ і Президента України - відбудеться», - зазначив М.Зурабов.

Він також зазначив, що формат церемонії інавгурації Президента Росії Володимира Путіна не передбачав запрошення глав інших держав.

Про це посол сказав, відповідаючи на запитання журналістів, чому на сьогоднішню церемонію інавгурації В.Путіна не було запрошено Президента України Віктора Януковича.

«Формат інавгурації не припускав запрошення глав держав на цей захід», - відповів М.Зурабов.

Він також відзначив, що одержав від Президента РФ доручення сьогодні передати офіційне запрошення В.Януковичу взяти участь у неформальному саміті глав країн - учасниць СНД, який відбудеться 15 травня.

За словами М.Зурабова, на цьому саміті В.Путін фактично зустрінеться з усіма лідерами держав-сусідів, стратегічних партнерів, що «в певному сенсі є еквівалентом запрошення глав держав на інавгурацію».

М.Зурабов відзначив, що на інавгурацію В.Путіна були запрошені тільки глави держав, які перебувають у відставці. Так, у числі особистих друзів В.Путіна на інавгурацію були запрошені колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі і колишній канцлер ФРН Герхард Шредер.

«Щодо представництв держав, то представництва держав забезпечувалися на рівні послів», - додав М.Зурабов.

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