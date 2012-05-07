Зурабов сподівається, що Путін і Янукович зустрінуться у Москві 15 травня

Посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов сподівається, що під час неформального саміту СНД у Москві 15 травня відбудеться двостороння зустріч Президента Росії Володимира Путіна з Президентом України Віктором Януковичем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав в інтерв'ю журналістам у Києві.

М.Зурабов зазначив, що в двосторонніх відносинах останнім часом існує низка питань, які не отримали належного розвитку.

«Думаю, що з приходом у Кремль Володимира Володимировича Путіна по багатьох питаннях, як ми очікуємо, вдасться добитися суттєвого просування вперед. Припускаю, що 15 травня під час неформального саміту глав держав СНД двостороння зустріч двох президентів – Президента РФ і Президента України - відбудеться», - зазначив М.Зурабов.