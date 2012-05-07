Програш Саркозі є поганою новиною для Тимошенко - політолог

Програш на президентських виборах у Франції Ніколя Саркозі є достатньо поганою новиною для екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Таку думку сьогодні під час прес-конференції висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чого Україні варто очікувати від результатів виборів у Франції.

«Це погана новина для Юлії Тимошенко - поразка Саркозі», - сказав він.

В.Карасьов зазначив, що Н.Саркозі симпатизував Ю.Тимошенко й активно представляв її інтереси в Європі. Сьогодні ж, за його словами, деякі лобістські можливості для Ю.Тимошенко в Європи втрачені.

При цьому, вважає політолог, перемога на виборах у Франції соціаліста Франсуа Олланда симетрично непогана новина для В.Януковича.

За його словами, саме цей виграш може покласти початок перезавантаженню всієї європейської еліти, з якою у В.Януковича зіпсовані відносини.

«Навіть якщо хтось із них сюди приїде на Євро-2012, то все одно вже відносини зіпсовані й щирості немає», - сказав він.

В.Карасьов пояснив перемогу Ф.Олланда тим, що у Франції, як і у всій Європі, значно зріс запит на соціальну справедливість і на підвищення соціальних стандартів.

У свою чергу, керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко зазначив, що суттєво відносини між Україною та Францією не зміняться.

«Незалежно від того, хто прийшов до влади зараз у Франції, в найближчий рік відносини між Україною та Францією не зміняться, і новий Президент триматиметься в тому тренді, який є в Європі», - сказав він.