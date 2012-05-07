До виборів Янукович не дасть згоди на вступ України до Митного союзу - експерт

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов вважає, що до парламентських виборів Президент Віктор Янукович не ризикне підписати угоду про вступ України до Митного союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.Карасьов висловив сьогодні на прес-конференції.

Він нагадав, що 15 травня відбудеться неформальний саміт країн СНД, де, найімовірніше, порушуватиметься питання про Митний союз.

«Але думаю, що перед парламентськими виборами в умовах кризи українських еліт і політичної кризи навряд чи Янукович дасть згоду на Митний союз», - сказав він.

За словами В.Карасьова, українська влада навряд чи зараз розглядає питання вступу до Митного союзу як першочергове.

При цьому політолог вважає, що нова російська влада на чолі з Президентом Володимиром Путіним вибере особливий метод у разі незговірливості української влади.

«Щодо Януковича це буде принцип: або виправляти, або усувати», - сказав В.Карасьов.

Він пояснив, що Росія робитиме ставку на нових кандидатів у президенти, з якими можна буде домовлятися, або розраховувати на дострокове звільнення Юлії Тимошенко.