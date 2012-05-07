Азаров важає, що Україні необхідно 15-20 років стабільності і її "не впізнаєш"

Україні необхідно 15-20 років стабільності для ефективного розвитку економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров сказав під час зустрічі з представниками всеукраїнських громадських організацій ветеранів війни та колишніх військовослужбовців.

Зокрема, він відзначив необхідність великих витрат на реалізацію різноманітних широкомасштабних програм.

«Але потрібно було піти на ці витрати, інакше продовжували б постійно плакати, що у нас нічого немає й нічого не маємо. Ось що нам потрібно – спокійна робота, непомітна, копітка, щоб це крутилося й працювало не лише на рівні уряду, але й на рівні адміністрацій, бізнес щоб працював», - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що за два роки роботи уряд реалізує багато програм із розвитку економіки України, зокрема, з будівництва овочесховищ, що, на думку М.Азарова, дозволить знизити ціни на продукти харчування.

«Україні потрібно років 15-20 спокою й стабільності, й Україну не впізнаєш. У нас прекрасний народ», - підкреслив М.Азаров.