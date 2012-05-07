Інавгурація Олланда відбудеться 15 травня – французькі ЗМІ

Брюссель. Інавгурація новообраного Президента Франції Франсуа Олланда відбудеться 15 травня, повідомляють французькі ЗМІ.

Французьке законодавство передбачає певний перехідний період до інавгурації з тим, щоб уряд міг подати заяву про відставку Президенту, що залишає посаду. При цьому уряд продовжить виконання повноважень до призначення нового прем’єр-міністра.

Таким чином, мандат чинного Президента Франції Ніколя Саркозі втратить чинність опівночі 15 травня.

Після інавгурації новий Президент Франції має призначити прем’єр-міністра і дату першого засідання уряду.

Як повідомляв УНІАН, у другому турі президентських виборів у Франції 6 травня перемогу здобув представник Соціалістичної партії Ф.Олланд, який набрав 51,62% голосів виборців. Н.Саркозі, за остаточними результатами, отримав підтримку 48,38% виборців.