Путін вніс до Держдуми кандидатуру Медведєва на посаду прем'єра Росії

Москва . Президент Росії Володимир Путін вніс до Державної думи РФ кандидатуру Дмитра Медведєва для отримання згоди на призначення його прем'єр-міністром.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

«Глава держави надіслав Голові Державної Думи Сергію Наришкіну листа, в якому відповідно до пункту «а» статті 83 і статті 111 Конституції Російської Федерації вніс кандидатуру Дмитра Медведєва для отримання згоди Державної Думи на призначення його головою уряду Російської Федерації», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у ході першого етапу XII з'їзду партії «Єдина Росія» (23-24 вересня 2011 року) в попередньому порядку було оголошено про те, що «єдинороси» готові підтримати кандидатуру В.Путіна на президентських виборах.

Президент Росії Д.Медведєв, виступаючи на з'їзді, погодився очолити список партії на виборах до Держдуми РФ у грудні й запропонував В.Путіну балотуватися в Президенти РФ, заявивши, що сам піде працювати в уряд.

Пізніше В.Путін заявив, що домовився з Д.Медведєвим про своє повернення на посаду Президента ще чотири роки тому.

4 березня В.Путін переміг на виборах Президента РФ. Сьогодні, 7 травня, відбулася інавгурація.

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