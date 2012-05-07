Справу про санітарні авто часів Тимошенко відправили до суду

Генеральна прокуратура України направила до суду кримінальну справу, порушену проти службових осіб Міністерства надзвичайних ситуацій України з уряду Юлії Тимошенко, які «привласнили кошти в особливо великих розмірах, виділених для закупівлі 27 санітарних автомобілів».

Про це повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Як йдеться в повідомленні, «Генеральною прокуратурою України 4 травня 2012 р. затверджено обвинувальний висновок у кримінальній справі, розслідуваній Головним слідчим управлінням МВС України щодо п'яти членів злочинного угруповання. Як з’ясувалося, упродовж 2007-2010 років організована злочинна група, до складу якої входили службові особи Міністерства надзвичайних ситуацій України, привласнили кошти в особливо великих розмірах, виділених для закупівлі 27 санітарних автомобілів, чим заподіяно збитків державі на суму 33,8 млн грн. Під час досудового слідства на майно обвинувачених накладено арешт на суму понад 29 млн грн».

За даними ГПУ, організатори злочинної діяльності утримуються під вартою. Кримінальну справу для визначення підсудності направлено до Апеляційного суду м. Києва.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня 2010 року на прес-конференції в Києві було повідомлено, що міжнародні аудитори виявили факти нецільового використання коштів державного бюджету і шахрайства за участю представників уряду Ю.Тимошенко.

«Розслідування виявило докази нецільового використання державних коштів і шахрайства за участю посадовців попереднього уряду України, деяких міністерств і приватних компаній», - йшлося у звіті за результатами аудиту, який здійснювали компанії Trout Cacheris, PLLC і Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, за участю Kroll, Inc.

Зокрема, аудитори виявили факт придбання в листопаді 2009 року для МНС України 27 автомобілів марки Renault Master за ціною 799 тис грн за один автомобіль. Транспортні засоби було ввезено в Україну в 2007 році за ціною близько 242 тис грн за автомобіль, наголошували аудитори.

За даними ZN.ua, Генпрокуратура пред'явила до суду позов про недійсність рішень МНС від 12 листопада 2009 року за визначенням переможця тендеру на постачання 27 санітарних автомобілів і визнанні недійсної угоди, підписаної з переможцем тендеру, – ТОВ «Лакшмі-Авто», і стягненні з підприємства на користь держави більш як 21 млн грн.

ЗМІ повідомляли, що 4 лютого 2011 року був узятий під варту колишній заступник начальника Департаменту матеріально-технічного забезпечення МНС. Генпрокуратура звинувачувала його в перевищенні службових повноважень при організації закупівлі 27 реанімобілів для МНС, що призвело до завдання збитків державі на суму близько 15 млн. грн.

У липні 2011 р. Київський апеляційний господарський суд залишив в силі рішення Господарського суду Києва про визнання недійсними результатів тендеру на закупівлю МНС України 27 санітарних автомобілів, а також про стягнення на користь держави 21,5 млн. грн.

Справу було порушено за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Слідство вело Головне слідче управління МВС України.