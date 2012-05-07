Клієнти ПриватБанку зібрали постраждалим від вибухів у Дніпропетровську 100 тис. грн.

Клієнти ПриватБанку перерахували понад 100 тис. грн на допомогу постраждалим від серії вибухів у Дніпропетровську 27 квітня.

Як повідомили в прес-службі ПриватБанку, збір благодійної допомоги був організований банком відразу ж після трагедії.

«На сьогоднішній день допомогу постраждалим перерахували понад 7 тисяч осіб, а сума зібраних коштів перевищила 100 тис. грн», - йдеться в повідомленні прес-служби банку.

У повідомленні підкреслюється, що надати постраждалим допомогу можна було в будь-якому з 7 тис. 416 банкоматів ПриватБанку по всій Україні - для цього в банкоматах працювала спеціальна заставка, що дозволяє зробити внесок із пластикової карти за декілька секунд.

Всі зібрані кошти автоматично направляють на спеціальний рахунок для допомоги постраждалим.

Благодійна програма ПриватБанку “Допомагати просто!” діє з 2010 року й дає можливість клієнтам банку брати участь у благодійних проектах, спрямованих на підтримку дітей-сиріт, тяжкохворих дітей, і цільових проектах допомоги постраждалим від стихійних лих і катастроф.

Нагадаємо, внаслідок серії вибухів у Дніпропетровську 27 квітня постраждала 31 людина.