В Україні буде проведено інвентаризацію підприємців

В Україні буде проведено інвентаризацію юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців, які були зареєстровані до 1 липня 2004 року.

Відповідний наказ Мін‘юсту, яким затверджено положення про тимчасові міжвідомчі спеціальні комісії з питань проведення інвентаризації юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців, підписав міністр юстиції Олександр Лавринович.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, наказ видано на виконання Закону “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців” (ухвалений 1 липня 2010 року). Зокрема, “Прикінцевими та перехідними положеннями” цього закону було визначено необхідність створення тимчасових комісій та завершення процесу включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих до 1 липня 2004 року.

Згідно з наказом Мін‘юсту, завданням тимчасових міжвідомчих спеціальних комісій є проведення інвентаризації юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців, зареєстрованих до 1 липня 2004 року.

Інформацію про невключених до Реєстру суб’єктів комісії передаватимуть виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій за місцезнаходженням юридичних осіб та за місцем проживання фізичних осіб–підприємців для подальшого включення їх державними реєстраторами до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Інформація про невключених суб’єктів передаватиметься також Державній реєстраційний службі України.

До складу тимчасових комісій входитимуть працівники реєстраційних служб головних управлінь юстиції Міністерства юстиції в областях, а також територіальних органів Державної податкової служби України, територіальних органів державної статистики, територіальних органів Пенсійного фонду України.