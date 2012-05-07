Небоженко: не виключено, що Росія змусить підписати Україну угоди, подібні до харківських

Керівник соціологічної служби “Український барометр” Віктор Небоженко прогнозує, що Президент Росії Володимир Путін має намір “завдати сильного удару” по особистості Президента України Віктора Януковича і його амбіціях.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції.

“Буде те, що звичайно погано переноситься політичною верхівкою, - удари по особистих амбіціях і по самій особистості Януковича”, - сказав він.

В.Небоженко відзначив, що варто очікувати на дуже потужний антиукраїнський пропагандистський наступ. “Зараз розпочнеться з георгіївських стрічок, а потім, десь до Нового року, я думаю, це буде великий захід. І як відреагує влада - важко сказати, тому що вона не радиться ані з експертами, ані з населенням, і взаємодії тут не буде", - сказав В.Небоженко.

Він висловив переконання у тому, що будь-які якнайменші промахи української влади використовуватимуться російським керівництвом.

Окрім того, додав В.Небоженко, не виключено, що Росія змусить підписати Україну нові угоди, подібні до харківських. "Я боюся, що нам ще загрожує, а швидше не нам, а тим людям, які опиняться в літаку "Харків-2", коли наших політиків несподівано зберуть, кого вдасться зібрати, - прем'єра, Президента, ключових міністрів, глав адміністрацій і таке інше, силовиків, - посадять у літак і поставлять перед альтернативою: або Смоленськ-2, або Харків-2, і нам несподівано скажуть, що підписано принизливий пакет кабальних угод, який буде компенсацією тимчасової відсутності України у Митному союзі", - сказав він.

За словами В.Небоженка, на сьогодні ані в оточенні В.Путіна, ані в оточенні В.Януковича не сформувалися групи, які “хотіли б миру, а не війни”.

В.Небоженко прогнозує, що вже найближчим часом Україна знову має очікувати на “дрібні і принизливі торговельні війни”.

“Зараз у Росії прокинеться патріотизм у деяких людей, які знову почнуть нам нав'язувати різні обмеження, висувати різні вимоги”, - сказав він, додавши, що це буде головною проблемою для українського уряду.

Крім того, на думку експерта, до виборів або одразу після них буде створено проросійську нову політичну силу, яка орієнтована на В.Путіна і розраховує, мінімум, на 10% підтримки. “У Путіна приховано такий план, і потрібно очікувати на його швидку реалізацію”, - сказав В.Небоженко.

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