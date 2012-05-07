Путін доручив створювати Євразійський економічний союз з можливістю приєднання країн СНД

Москва. Президент Росії Володимир Путін доручив МЗС РФ та іншим органам виконавчої влади сприяти створенню Євразійського економічного союзу виходячи з відкритості приєднання інших держав, насамперед СНД.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це йдеться в указі «Про заходи щодо реалізації зовнішньополітичного курсу Російської Федерації».

Міністерству закордонних справ разом з іншими органами виконавчої влади РФ у відносинах з державами СНД доручено «сприяти поглибленню євразійської інтеграції в рамках Митного союзу і Єдиного економічного простору Російської Федерації, Республіки Білорусь і Республіки Казахстан і створенню до 1 січня 2015 р. Євразійського економічного союзу, виходячи з відкритості цих процесів для приєднання інших держав, насамперед членів Євразійського економічного співтовариства і учасників Співдружності Незалежних Держав, сприяти міжнародному позиціонуванню нових інтеграційних структур».

В.Путін також постановив розглядати розвиток багатосторонньої взаємодії та інтеграційних процесів на просторі СНД як ключовий напрям зовнішньої політики Російської Федерації, і послідовно проводити курс на подальший розвиток різнопланового співробітництва держав – учасниць СНД в соціально-економічній, гуманітарній, правоохоронній та інших сферах.

Крім того, МЗС РФ вказано сприяти набранню чинності і практичній реалізації Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 р.

В.Путін окремо постановив продовжувати брати активну участь у пошуку шляхів вирішення Придністровської проблеми на основі поваги суверенітету, територіальної цілісності і нейтрального статусу Республіки Молдова при визначенні особливого статусу Придністров'я.

Також В.Путін дав вказівку зміцнювати Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ) і продовжувати послідовну роботу на користь врегулювання Нагірно-Карабахського конфлікту.

Згідно з указом В.Путіна, Росія активно сприятиме становленню Республіки Абхазія і Республіки Південна Осетія як сучасних демократичних держав, зміцненню міжнародних позицій, забезпеченню надійної безпеки і соціально-економічній відбудові цих республік.

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