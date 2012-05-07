Анонс на 8 травня

* Відбудеться презентація нових трамвайних вагонів київського виробництва і випуск на лінію швидкісного трамвая. Новий рухомий склад вийде на лінію після проведення низки технологічних випробувань. У презентації візьме участь глава КМДА Олександр Попов.

* 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція в рамках проведення 15 травня 2012 «Національного форуму профспілкових організацій та підприємництва». Тема: «Від податкового до трудового кодексу. Стратегія перетворення українців на націю рабів і жебраків». У заході візьмуть участь співорганізатори форуму: голова Всеукраїнського комітету «Наступ» Руслан Секела, отаман Херсонського відділення Всеукраїнської академії козацтва Олександр Максименко, представник ВГО «Народна рада» Наталія Шарапова, голова ВГО «Захист» Сергій Григорян. Учасники проаналізують ситуацію, що склалася в державі з підприємницьким і громадським рухами з моменту прийняття податкового кодексу Азарова - Тігіпка і звернуться до всіх протестних груп суспільства із закликом об'єднати зусилля в боротьбі з діючою владою (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

* Прес-конференція директора Турніру УЄФА ЄВРО-2012 в Україні Маркіяна Лубківського, під час якої він розповість про останній етап продажу квитків на матчі УЄФА ЄВРО-2012.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63