15 травня у Брюсселі має відбутися засідання Ради співробітництва Україна-ЄС
Брюссель. 15 травня у Брюсселі має відбутися засідання Ради співробітництва Україна-ЄС.
Про це власного кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі Ради ЄС.
Згідно з повідомленням, засідання Ради співробітництва має відбутися в рамках чергового засідання Ради закордонних справ ЄС, що відбудеться 14-15 травня.
Згідно з повідомленням, в ході засідання Ради закордонних справ ЄС міністри країн-членів Євросоюзу планують обговорити питання відносин з Україною, а також питання щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
За попередніми даними, Україну на засіданні Ради співробітництва має представляти прем’єр-міністр Микола Азаров.
Востаннє засідання Ради співробітництва Україна-ЄС відбулося у червні 2010 року.