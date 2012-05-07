Брюссель . 15 травня у Брюсселі має відбутися засідання Ради співробітництва Україна-ЄС.

Про це власного кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі Ради ЄС.

Згідно з повідомленням, засідання Ради співробітництва має відбутися в рамках чергового засідання Ради закордонних справ ЄС, що відбудеться 14-15 травня.

Згідно з повідомленням, в ході засідання Ради закордонних справ ЄС міністри країн-членів Євросоюзу планують обговорити питання відносин з Україною, а також питання щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

За попередніми даними, Україну на засіданні Ради співробітництва має представляти прем’єр-міністр Микола Азаров.

Востаннє засідання Ради співробітництва Україна-ЄС відбулося у червні 2010 року.