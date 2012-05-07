ТОП-10 (7 травня)

УЄФА не переноситиме фінал Євро-2012 з Києва до Варшави

Україна розпочала розслідування обмежувальних заходів Казахстану на ввезення карамелі і шоколаду

Путін втретє вступив на посаду Президента Росії

Ринки відреагували зниженням на перемогу лівих у Франції та Греції

Профспілки вимагають всенародного обговорення Трудового кодексу, погрожуючи страйком

У квітні в Україні зафіксована нульова інфляція

Ціна газу для України у ІІ кварталі зросла на 2,2% - до 425 дол.

В Україні проведуть інвентаризацію підприємців

Суд відмовив "Львівобленерго" у скасуванні приватизації "Вінницяобленерго"

Росія ввела для гастарбайтерів іспити з російської мови та історії

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УЄФА не переноситиме фінал Євро-2012 з Києва до Варшави

УЄФА не переноситиме фінал Чемпіонату Європи з футболу 2012 року з Києва до Варшави.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив прес-секретар підрозділу УЄФА у Польщі Юліуш Глуський.

"На фінал потрібен стадіон на 60 тисяч глядачів, а варшавський стадіон має лише 50 тисяч", - сказав він.

Ю.Глуський відмовився від додаткових коментарів на цю тему, зауваживши, що не хоче входити у "політичні суперечки".

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня лідер найбільшої опозиційної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський закликав бойкотувати матчі Євро-2012 в Україні через справу екс-прем’єра Юлії Тимошенко і розглянути можливість перенесення чемпіонату в іншу державу.

Крім того, Я.Качинський запропонував перенести фінальний матч з Києва до Варшави.

Представники польської влади та інших опозиційних партій гостро розкритикували позицію Я.Качинського, вважаючи, що вона свідчить про намагання боротися за владу, а не відстоювати геополітичні інтереси Польщі.

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Україна розпочала розслідування обмежувальних заходів Казахстану на ввезення карамелі і шоколаду

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розпочало розслідування з метою встановлення фактів дискримінаційних дій з боку Республіки Казахстан щодо українських підприємств кондитерської продукції, які поставляють до цієї країни карамелеві і шоколадні вироби.

Згідно з наявним у розпорядженні УНІАН документом, Мінекономрозвитку України просить Державну митну службу до середини травня надати статистику щодо обсягів експорту до Казахстану української карамелевої і шоколадної продукції за період 2005-2012 рр.

Розслідування розпочато за заявою асоціації «Укркондпром» від 9 квітня поточного року.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2011 року Казахстан запровадив митні збори строком на 3 роки на імпорт кондитерських виробів для захисту внутрішнього ринку. Мито у розмірі 30% від митної вартості, але не менш як 0,27 євро за 1 кг запроваджено щодо імпорту льодяникової карамелі, з начинкою або без начинки, тоффі, карамелей інших та аналогічних солодощів, що не містять какао. Щодо ввезення шоколадних цукерок передбачається мито у розмірі 49% від митної вартості, але не менш як 0,8 євро за кг. За ввезення інших кондитерських виробів з цукру і його замінників, що містять какао, передбачено мито у розмірі 39% від митної вартості, але не менш як 0,42 євро за кг

Раніше Російська Федерація (з 4 липня 2011 року) запровадила спеціальне мито на карамель, що ввозиться на митну територію країни, також строком на 3 роки. Розмір мита становив 294,1 дол. США за тонну.

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Путін втретє вступив на посаду Президента Росії

Володимир Путін втретє вступив на посаду Президента Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, в Андріївському залі Великого Кремлівського палацу діючий Президент Дмитро Медведєв передав обраному Президенту Володимиру Путіну символ президентської влади.

В.Путін склав президентську присягу.

«Присягаюся при здійсненні повноважень Президента Російської Федерації поважати й охороняти права та свободи людини і громадянина, дотримувати й захищати Конституцію Російської Федерації, захищати суверенітет і незалежність, безпеку і цілісність держави, вірно служити народу», - промовив В.Путін слова присяги, поклавши праву руку на особливий екземпляр Конституції РФ.

Після цього голова Конституційного суду Російської Федерації Валерій Зорькін оголосив про вступ В.Путіна на посаду Президента.

Над куполом кремлівської резиденції злетів президентський штандарт і зазвучав гімн Росії.

Далі В.Путіну як Верховному головнокомандуючому Збройних сил Росії було передано управління стратегічними ядерними силами країни.

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Ринки відреагували зниженням на перемогу лівих у Франції та Греції

Ринки світу відреагували зниженням на перемогу представника соціалістів Ніколя Олланда на президентських виборах у Франції і лівих на парламентських виборах у Греції.

Про це повідомляють сьогодні світові та європейські агентства.

За даними бельгійського агентства Belga, близько 8:00 за середньоєвропейським часом, курс євро на Нью-Йоркській біржі проти американського долара знизився до 1,2993 з 1,3082 станом на 23:00 п'ятниці.

На японській біржі курс євро також знизився до найнижчого рівня з середини лютого цього року 103,22 єни.

Азіатські біржі також закрилися з пониженням. Так, Токійська біржа закрилася з пониженням на 2,78%, Сідней – на 2,19%, Сеульська – на 1,64%, біржа Гонконга – на 2,64%, Сінгапура – на 2,21%, Бомбея – на 1,69%.

Сьогодні вранці зниження індексів спостерігалося на біржі Парижа, а падіння на біржі Афін сягнуло 8%.

Аналітики побоюються, що перемоги лівих у Франції і Греції приведуть до зупинки політики економії бюджетних коштів у Європі, що може негативно позначитися на борговій кризі.

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Профспілки вимагають всенародного обговорення Трудового кодексу, погрожуючи страйком

Прийняття нової редакції Трудового кодексу України та Закону „Про зайнятість населення” без всенародного обговорення неможливе і може призвести до страйків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного форуму профспілок України, з такою заявою до Кабінету міністрів України звернулися представники НФПУ, Національної конфедерації вільних профспілок України, Конфедерації вільних профспілок, Федерації представників малого та середнього підприємництва України, низки громадських організацій.

„Ми свідомі того, що положення Трудового кодексу і закону про зайнятість стосуються усіх громадян працездатного віку, а це майже половина усього населення держави”, – зазначив заступник голови НФПУ Григорій Кабанченко, коментуючи звернення.

На його переконання, прийняття таких документів без всенародного обговорення є порушенням принципів соціального діалогу, а також відповідних нормативних документів про консультації з громадськістю.

Г.Кабанченко наголосив, що відсутність діалогу при прийнятті згаданих документів неминуче призведе до протистояння між владою і працюючими.

„Якщо уряд не прийме рішення про відкрите обговорення і не врахує вимог профспілок, профспілки будуть вимушені вдатися до засобів, передбачених Конституцією України і міжнародними нормами. Аж до страйків”, - запевнив Г.Кабанченко.

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У квітні в Україні зафіксована нульова інфляція

В Україні в квітні 2012 року порівняно з березнем 2012 року ціни не змінилися, інфляція становила 0%, проти квітня 2011 року інфляція становила 0,6%, йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, інфляція в січні-квітні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 2,3%, з початку 2012 р. – 0,7%.

Згідно з повідомленням, ціни на харчові продукти й безалкогольні напої в квітні 2012 року до березня 2012 року знизилися на 0,2% (у квітні 2012 року до квітня 2011 року знизилися на 2,6%), зокрема на продукти харчування – на 0,3% (зниження на 3,9%). Ціни на хліб і хлібопродукти знизилися на 0,1% (зниження на 2,5%), зокрема на хліб – зросли на 0,1% (зростання на 6,5%), макаронні вироби – на 0,1% (зростання на 3,4%); ціни на м'ясо й м'ясопродукти – на 0,9% (зростання на 12,7%), на рибу й рибопродукти – на 0,1% (зростання на 7,2%), на молоко, сир та яйця – знизилися на 2,4% (зростання на 7,6%), зокрема на молоко – на 3% (зростання на 2,1%), сир і сир м’який – на 1,3% (зростання на 5,9%), на яйця – на 5,2% (зростання на 20,2%); на масло й жири - на 0,9% (зростання на 5,5%), зокрема на масло вершкове – на 1,3% (зростання на 2,9%), олію соняшникову – на 0,1% (зростання на 2,2%), на інші харчові тваринні жири – на 0,6% (зростання на 16,8%).

Ціни на фрукти в квітні 2012 року до березня 2012 року зросли на 2,1% (у квітні 2012 року до квітня 2011 року – зниження на 7,6%). На овочі ціни знизилися на 3,1% (зниження на 56,9%). Ціни на цукор знизилися на 2% (зниження на 32,9%), на безалкогольні напої – зросли на 0,6% (зростання на 12,2%).

Алкогольні напої та тютюнові вироби в квітні 2012 р. до березня 2012 р. подорожчали на 1% (у квітні 2012 року до квітня 2011 року – зростання на 7,9%), ціни на одяг і взуття не змінилися (зниження на 0,6%).

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в квітні 2012 року до березня 2012 року подешевшали на 0,5% (у квітні 2012 року до квітня 2011 року – зростання на 2,3%), зокрема квартплата не змінилася (зростання 10,6%), ціни на утримання й ремонт житла зросли на 0,2% (зростання 2,9%), каналізацію – на 0,2% (зростання 8,8%), воду – 0,7% (зростання 9%), ціни на електроенергію – не змінилися (не змінилися), на природний газ залишилися без змін (не змінилися), на гарячу воду й опалення – знизилися на 1,5% (зростання 0,2%).

Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку й поточне утримання житла в квітні 2012 р. до березня 2012 року зросли на 0,1% (у квітні 2012 року до квітня 2011 року – зростання на 2,6%), зокрема меблі, килими та інші види підлогових покриттів подорожчали на 0,1% (зростання 2,8%), домашній текстиль – на 0,2% (зростання 3,7%), побутова техніка – знизилися на 0,2% (зниження на 0,5%).

Вартість послуг охорони здоров'я в квітні 2012 р. до березня 2012 року зросла на 0,6% (у квітні 2012 року до квітня 2011 року – зростання на 5,1%), зокрема вартість медичних товарів і устаткування – на 0,8% (зростання 4,7%), амбулаторні послуги - на 0,3% (зростання 6,2%).

Ціни у сфері транспорту в квітні 2012 р. до березня 2012 року зросли на 2,2% (у квітні 2012 року до квітня 2011 року – зростання на 11,1%), зокрема на купівлю транспортних засобів – на 0,3% (зростання 2,1%), на пальне та мастила – зросли на 5,1% (зростання 11,9%); транспортні послуги - на 0,7% (зростання 14,2%), зокрема пасажирський залізничний транспорт – на 3,5% (зростання 6,3%), пасажирський автодорожній транспорт – на 0,3% (зростання 15%).

Ціни у сфері зв'язку в квітні 2012 р. до березня 2012 року знизилися на 0,1% (у квітні 2012 року до квітня 2011 року зросли на 3,6%), вартість телефонних і телефаксних послуг не змінилася (зростання на 4,3%).

Ціни у сфері відпочинку й культури в квітні ц.р. не змінилися (у квітні 2012 року до квітня 2011 року – зростання 2,3%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп'ютерного устаткування знизилася в квітні 2012 р. на 0,7% (зниження на 3,9%), вартість відпочинку і послуг культури зросла на 0,3% (зростання 5,5%), газети, книги і канцелярські товари подорожчали на 0,1% (зростання 4%).

Ціни у сфері освіти в квітні 2012 р. до березня 2012 р. зросли на 0,1% (у квітні 2012 року до квітня 2011 року – зростання 5,5%), зокрема дошкільна й початкова освіта подорожчала на 0,4% (зростання 6,5%), середня освіта – ціни не змінилися (зростання 8,1%), вартість вищої освіти залишилася без змін (зростання 4,7%).

Вартість послуг ресторанів і готелів у квітні 2012 р. до березня 2012 року зросла на 0,3% (зростання 5,2%).

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в березні 2012 року, порівняно з лютим 2012 року склала 0,3%, у січні-березні 2012 року (проти грудня 2011 року) – 0,7%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.

У квітні Міжнародний валютний фонд покращив прогноз інфляції на 2012 рік із 8,5% до 7,9%. МВФ прогнозує інфляцію в 2013 році на рівні 5,9%.

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Ціна газу для України у ІІ кварталі зросла на 2,2% - до 425 дол.

Ціна природного газу для України у другому кварталі 2012 року збільшилася на 2,2% - з 416 дол. у першому кварталі – до 426 дол. за 1 тис. куб. м, повідомили УНІАН в управлінні по зв'язках з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

«Ціна природного газу для компанії у другому кварталі 2012 року становить близько 425 дол. США», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, ціна природного газу, який поставляється з Росії, у першому кварталі становила близько 416 дол. за 1 тис куб. м.

Згідно з підписаним 19 січня 2009 року контрактом між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», ціна на газ встановлюється поквартально.

Ціна природного газу для України у I кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за 1 тис куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за 1 тис куб. м, у ІІІ – 354 дол. за 1 тис куб. м, в IV – близько 400 дол. за 1 тис куб. м.

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В Україні проведуть інвентаризацію підприємців

В Україні буде проведено інвентаризацію юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців, які були зареєстровані до 1 липня 2004 року.

Відповідний наказ Мін‘юсту, яким затверджено положення про тимчасові міжвідомчі спеціальні комісії з питань проведення інвентаризації юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців, підписав міністр юстиції Олександр Лавринович.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, наказ видано на виконання Закону “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців” (ухвалений 1 липня 2010 року). Зокрема, “Прикінцевими та перехідними положеннями” цього закону було визначено необхідність створення тимчасових комісій та завершення процесу включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих до 1 липня 2004 року.

Згідно з наказом Мін‘юсту, завданням тимчасових міжвідомчих спеціальних комісій є проведення інвентаризації юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців, зареєстрованих до 1 липня 2004 року.

Інформацію про невключених до Реєстру суб’єктів комісії передаватимуть виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій за місцезнаходженням юридичних осіб та за місцем проживання фізичних осіб–підприємців для подальшого включення їх державними реєстраторами до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Інформація про невключених суб’єктів передаватиметься також Державній реєстраційний службі України.

До складу тимчасових комісій входитимуть працівники реєстраційних служб головних управлінь юстиції Міністерства юстиції в областях, а також територіальних органів Державної податкової служби України, територіальних органів державної статистики, територіальних органів Пенсійного фонду України.

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Суд відмовив "Львівобленерго" у скасуванні приватизації "Вінницяобленерго"

Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позову ПАТ "Львівобленерго" до Фонду державного майна України (ФДМУ) про скасування результатів приватизаційного конкурсу з продажу 50% держпакета акцій "Вінницяобленерго".

Про це йдеться в постанові суду, оприлюдненій у державному реєстрі судових рішень.

Суд також відмовив у задоволенні інших позовних вимог "Львівобленерго", зокрема, про визнання протиправними дій ФДМУ щодо недопуску "Львівобленерго" до участі в цьому конкурсі.

Нагадаємо, ФДМУ в лютому ц.р. визнав ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" (ЛЕО) переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 50% держпакета акцій ПАТ "Вінницяобленерго". Реалізаційна ціна держпакета 50% "Вінницяобленерго" склала 176 млн 200 тис. грн (при його стартовій ціні 167 млн 650 тис. грн).

До участі в конкурсі з продажу 50% "Вінницяобленерго" ФДМУ спочатку було допущено три компанії - ПАТ "Львівобленерго", ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", ТОВ "ВС Енерджі Інтернешнл Україна". Проте пізніше Фонд держмайна переглянув своє попереднє рішення й відмовився допустити до участі в приватизаційному конкурсі з продажу 50% акцій ПАТ "Вінницяобленерго" одного з раніше допущених учасників – ПАТ "Львівобленерго".

Представники "Львівобленерго" після цього заявили, що компанія має намір звернутися до суду з вимогою визнати результати конкурсу недійсними.

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Росія ввела для гастарбайтерів іспити з російської мови та історії

Президент Росії Володимир Путін доручив федеральній та регіональній владі до листопада ввести для гастарбайтерів (мігрантів, які тимчасово працюють в Росії) обов'язковий іспит з російської мови, історії Росії та основ російського законодавства.

Про це повідомляє РІА «Новини» з посиланням на прес-службу Кремля.

"Уряду РФ спільно з органами державної влади суб'єктів РФ забезпечити: введення обов'язкового іспиту з російської мови, історії Росії, основ законодавства РФ для мігрантів, які працюють в Росії, за винятком висококваліфікованих фахівців", - йдеться в дорученні В.Путіна.

Також доручено розробити комплекс заходів, спрямованих на вдосконалення роботи органів державної влади Російської Федерації з попередження міжнаціональних конфліктів, включаючи створення ефективних механізмів їх врегулювання і проведення системного моніторингу стану міжнаціональних відносин.

Крім того, уряд РФ має до грудня 2012 року підготувати і подати проекти нормативних правових актів, спрямованих на посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення вимог міграційного законодавства Росії.

В.Путін доручив до 1 червня 2012 р. підготувати пропозиції про утворення при Президентові Російської Федерації ради з питань міжнаціональних відносин, а також розробити та затвердити Стратегію державної національної політики Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада 2011 Держдума Росії прийняла в першому читанні закон «Про правове становище іноземних громадян у РФ», який регламентує обов'язкове знання російської мови для іноземних трудових мігрантів.

Відповідно до запропонованих поправок до чинного закону, мігранти, що приїжджають до Росії на роботу в сферах ЖКГ, торгівлі та побутового обслуговування, повинні будуть документально підтверджувати знання російської мови.

23 листопада 2011 року керівник Федеральної міграційної служби Росії Костянтин Ромодановський заявив, що громадяни України, які приїжджають працювати до Росії, будуть зобов'язані документально підтвердити знання російської мови.

За даними Федеральної міграційної служби, кількість трудових мігрантів у Росії становить від 4 до 6 млн осіб, зокрема, з України від 1 до 3 млн.

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