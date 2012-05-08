Азаров відбув у Катар. Програма дводенного візиту...

Прем'єр-міністр України Микола Азаров відбув з дводенним офіційним візитом у Державу Катар.

Як передає кореспондент УНІАН, 8 травня М.Азаров ознайомиться з роботою катарської компанії «Рас Газ». Потім український прем'єр проведе зустріч з прем'єр-міністром, міністром закордонних справ Катару Шейхом Хамадом Бін Джасемом Аль Тані. Після зустрічі планується підписання двосторонніх документів: Меморандуму про взаєморозуміння у галузі енергетики між міністерством енергетики і вугільної промисловості України і Міністерством енергетики і промисловості Катару; Меморандуму про взаєморозуміння між урядами двох країн щодо співпраці у сфері освіти і наукових досліджень, а також Меморандуму про взаєморозуміння між Торговельно-промисловими палатами України і Катару.

Уранці, 9 травня, М.Азаров відвідає музей ісламського мистецтва. Потім проведе зустріч з еміром Держави Катар Хамадом Бін Халіфом Аль Тані, а також зустрінеться з представниками великих компаній Катару. Під час візиту М.Азаров планує дати інтерв'ю катарському супутниковому каналу Аль-Джазіра.

Увечері, 9 травня, М.Азаров планує повернеться до Києва.