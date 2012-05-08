Курс НБУ на 08.05.12

Офіційний курс НБУ на 08.05.12 100 USD США - 798.8700 (на 7 травня - 798.9900) 100 EUR - 1041.1673 (на 7 травня - 1049.2337) 10 RUR - 2.6801 (на 7 травня - 2.6999)

Офіційний курс НБУ на 08.05.12 100 USD США - 798.8700 (на 7 травня - 798.9900) 100 EUR - 1041.1673 (на 7 травня - 1049.2337) 10 RUR - 2.6801 (на 7 травня - 2.6999) Облікові курси банківських металів на 08.05.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 130175.87 (на 7 травня - 130195.42) 961 XAG 10 Срібло - 2388.62 (на 7 травня - 2388.98) 962 XPT 10 Платина - 122067.34 (на 7 травня - 122085.67) 964 XPD 10 Паладій - 52445.82 (на 7 травня - 52453.69)

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