ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 8 травня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Земельний закон увійшов у фазу активності» пише: після декількох місяців затишшя закон про ринок землі знову нагадав про себе. Законопроект №9001-Д аграрний комітет передав на розгляд народних депутатів.

http://delo.ua/business/zemelnyj-zakon-voshel-v-fazu-aktivnosti-177381/

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Також «Діло» в публікації «Мін’юст інвентаризує підприємців, не включених до Єдиного держреєстру» пише: в Україні проведуть інвентаризацію юридичних і фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих до середини 2004 року. Спеціально створені міжвідомчі комісії завершать процес включення до Єдиного держреєстру відомостей про юридичних осіб.

http://delo.ua/ukraine/minjust-inventariziruet-predprinimatelej-ne-vkljuchennyh-v-edinyj-177414/

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«Діло» в публікації «Нафтогаз» платить Росії за газ вже 425 доларів за 1 тис. куб. м» пише: НАК заплатила російському «Газпрому» близько 628 млн. доларів за поставлений у квітні газ. Ціна природного газу для компанії у 2 кварталі становить близько 425 доларів за 1 тис. куб. м

http://delo.ua/business/naftogaz-platit-rossii-za-gaz-uzhe-425-dollarov-za-1-tys-kub-177399/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Інфляція вийшла в нуль», у якому пише: за даними Держстату, в квітні інфляція в країні становила 0%, тоді як цього ж місяця 2011 року вона була на рівні 0,6%...

http://www.kommersant.ua/doc/1930192

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Володимир Путін офіційно став президентом Росії», в якому пише: у Москві пройшла урочиста церемонія входження Володимира Путіна на посаду президента Російської Федерації. Одночасно з цим на вулицях столиці РФ продовжувалися протестні виступи опозиції. Фон для інавгурації - вчорашні жорсткі зіткнення на Болотній площі, в ході яких затримано близько 600 чоловік.

http://www.kommersant.ua/doc/1930175

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Газета «Сьогодні» в публікації «Присяжнюк обіцяє стабільність на виробничому ринку» пише: також міністр повідомив, що в поточному році в Україні продовжиться реалізація державних програм із підтримки тваринництва.

http://www.segodnya.ua/news/14373699.html

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Також «Сьогодні» в публікації «В Україні подешевшали готелі, а в Мережі втридорога продають квитки на Євро» пише: після критики через невиправдано завищені ціни в готелях все ж таки вирішили їх понизити, щоб не залишитися взагалі без клієнтів, але в соцмережах триває перепродаж квитків на Євро-2012 за дуже завищеними цінами – до 350 євро.

http://www.segodnya.ua/news/14373591.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Відкрите» небо на Євро-2012 - авіаматч не на користь України» пише: Україна дозволила іноземним авіакомпаніям з 15 травня по 15 липня виконувати нерегулярні польоти в країну. Особливої радості вітчизняним уболівальникам і авіаперевізникам це не принесе, адже небо Європи залишилося для них «закритим»...

http://economics.unian.net/ukr/detail/127002

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Медведєва висунули на пост прем'єр-міністра» пише: єдинороси і ліберал-демократи пообіцяли підтримати екс-президента.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1719791/putin_predlozhil_dume_utverdit_medvedeva_na_postu

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Також «Ведомости» в публікації «Мігранти складатимуть іспити з російської мови та історії Росії» пишуть: Володимир Путін доручив уряду вжити заходів для запровадження обов'язкового екзамена з російської мови, історії Росії і основ російського законодавства для працівників-мігрантів, за винятком висококваліфікованих фахівців.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1720008/migranty_budut_sdavat_ekzameny_po_russkomu_yazyku_i_istorii

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Видання «Известия» в публікації «Позичальники стали гірше розплачуватися за дрібними кредитами» пише: експерти пов'язують це з тим, що банки дедалі більше ризикують, видаючи позики населенню.

http://izvestia.ru/news/523789

(УНІАН)