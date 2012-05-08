Клюєв візьметься за поліпшення ринку лікарських засобів України

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв вважає, що ситуація на ринку лікарських засобів є неприпустимою і такою, що несе загрозу головним засадам державної політики, спрямованої на захист національних інтересів і гарантування безпеки особі, суспільству і державі, життю і здоров’ю населення України.

Про це йдеться у його заяві, переданій УНІАН прес-службою РНБОУ.

Як повідомив А.Клюєв, за дорученням Президента України Віктора Януковича Радою національної безпеки і оборони України ретельно вивчено ситуацію, що склалася на ринку лікарських засобів. «Встановлено, що ситуація у цій сфері несе пряму загрозу національній безпеці держави. Заходи щодо виправлення ситуації відпрацьовано та підготовлено відповідні пропозиції для прийняття рішення Президентом України», - сказав він.

Секретар РНБОУ заявив, що питання ціноутворення на лікарські засоби та їх якість викликають серйозне занепокоєння керівництва країни. «Ціни на ліки у роздрібній торгівлі перевищують у десятки разів закупівельну ціну, що обумовлено наявністю кількох посередницьких структур від виробника до споживача. Якість лікарських засобів, що ввозяться в Україну, у багатьох випадках не відповідає міжнародним і державним стандартам», - відзначив А.Клюєв.

За його словами, необхідно забезпечити захист інтересів людини та суспільства, мінімізувати рівень загроз у медичній сфері. «Головне – знизити рівень смертності й створити умови, коли громадяни України зможуть забезпечити себе доступними та якісними ліками. Держава має гарантувати безпечне лікування, перш за все шляхом встановлення відповідальності за порушення прав і законних інтересів громадян у сфері охорони здоров’я», - заявив секретар РНБОУ.