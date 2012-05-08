Україна продовжить співпрацювати з РФ на взаємовигідній основі - МЗС

Співробітництво України з Росією і надалі базуватиметься на взаємовигідній основі в дусі стратегічного партнерства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров.

«Співробітництво України з Російською Федерацією і надалі базуватиметься на взаємовигідній основі в дусі стратегічного та добросусідського партнерства», - сказав він.

О.Дикусаров нагадав, що 7 травня відбулася церемонія інавгурації Президента РФ Володимира Путіна.

Українська сторона була представлена на церемонії послом України в Росії Володимиром Єльченком.

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