Лукашенко: Євросоюз – один з найважливіших векторів для Білорусі

Мінськ. Євросоюз є одним з найважливіших векторів для Білорусі в навколишньому світі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив у Посланні до народу і Національних зборів.

«Економічно і політично Білорусь і Євросоюз є важливими один для одного партнерами. Щодо експорту ЄС виступає для нас партнером номер один, щодо загального товарообороту – номером два після Росії. Не можна забувати про інші сфери нашої взаємодії: припинення нелегальної еміграції, наркотрафіку, контрабанди, включаючи незаконний оборот ядерних, радіоактивних матеріалів, зброї», - підкреслив Президент Білорусі.

О.Лукашенко закликав Євросоюз долати розбіжності в поглядах на окремі питання устрою суспільства діалогом і переговорами, а не санкціями і заборонами.

«Політика санкцій помилкова, даремна і безрезультатна. Білорусь не має ворожості ані до ЄС, ані до США. Зараз багато хто крутить стару платівку: ви туди чи сюди, з тими чи з цими, гойдалки це чи ні. Все це застарілі підходи, примітивне мислення. Немає жодних гойдалок, є об'єктивні інтереси країни, диктовані сьогоднішнім днем і майбутнім», - сказав білоруський Президент.

За словами О.Лукашенка, в стратегічному майбутньому Білорусь висуває ідею «інтеграції інтеграцій».

«Її мета – створення спільного економічного простору від Лісабона до Владивостока», - уточнив О.Лукашенко.

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