Медведєва призначено прем'єр-міністром Росії

Москва. Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призначення Дмитра Медведєва главою уряду Російської Федерації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Держдума Росії затвердила Д.Медведєва на посаду прем'єр-міністра РФ. За його кандидатуру проголосували 299 російських депутатів, «проти» - 144.

Для затвердження прем'єр-міністра Росії потрібна проста більшість, тобто 226 голосів. Фракції партій «Єдина Росія» і ЛДПР у Державній думі РФ заявили про підтримку кандидатури Д.Медведєва на посаду прем'єр-міністра, фракції – КПРФ і «Справедлива Росія» - «проти». З 450 мандатів «Єдина Росія» має 238 мандатів, КПРФ – 92, «Справедлива Росія»- 64, ЛДПР – 56.

Згідно з Конституцією РФ, після підписання указу Президента про призначення, новий прем'єр має в тижневий термін представити главі держави пропозиції про структуру федеральних органів виконавчої влади, а також кандидатури на посади віце-прем'єрів і міністрів.

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