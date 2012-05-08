ТОП-10 (8 травня)

Україна переносить саміт в Ялті

В Україні базова інфляція у квітні становила 0%

АМК дозволив Vijaya Universal одержати контроль над п'ятьма облгазами

Україна скоротила транзит газу до країн Європи на 21%

НБУ заявляє про зниження сальдо купівлі-продажу готівкової валюти

Мінськ і Київ зняли всі суперечності в торгових відносинах – посольство України в Білорусі

Мінфін сьогодні продав ОВДП на 974 млн грн

Азаров: катарський газ утричі дешевший від російського

Індекс Української біржі впав нижче 1300 пунктів, ПФТС - нижче 500

Медведєва призначено прем'єр-міністром Росії

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Україна переносить саміт в Ялті

Україна переносить саміт в Ялті через те, що низка глав європейських держав не зможуть взяти в ньому участь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олександр Дикусаров сьогодні на брифінгу у Києві.

«У зв’язку з тим, що низка глав європейських держав з різних причин не зможуть взяти участь у 18-му саміті країн Центральної Європи, Україна вважає за доцільне перенести саміт та не проводити його 11-12 травня у місті Ялта», - сказав він.

За словами О.Дикусарова, захід відбудеться у більш пізні терміни, які будуть визначені дипломатичними каналами.

Як повідомлялося, п’ятеро Президентів європейських країн, зокрема Румунії, Албанії, Хорватії, Чехії та Чорногорії, прямо заявили про відмову від участі в саміті через справу екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко. Президент Німеччини не заявляв цього прямо, але саме ця причина відмови випливала з коментарів МЗС Німеччини.

Крім того, Президенти Болгарії, Латвії, Естонії, Італії, Австрії і Словенії відмовилися прибути на саміт, офіційно пославшись на інші причини; при цьому в деяких випадках усе ж була висловлена стурбованість справою Ю.Тимошенко.

Підтвердили свою участь у саміті Президенти Литви, Польщі, Словаччини і Молдови.

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В Україні базова інфляція у квітні становила 0%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні у квітні 2012 року проти березня становила 0%, з початку року (квітень 2012 року до грудня 2011 року) - 0,2%.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики України.

За даними Держстату, у квітні 2012 року показник базової інфляції проти квітня 2011 року становив 4,7%, у січні-квітні 2012 року до відповідного періоду 2011 року - 5,7%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство і енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в квітні 2012 року порівняно з березнем 2012 року ціни не змінилися, інфляція становила 0%, проти квітня 2011 року інфляція становила 0,6%.

Інфляція у січні-квітні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 2,3%, з початку 2012 р. - 0,7%.

Інфляція в Україні в березні 2012 року порівняно з лютим 2012 року становила 0,3%, в січні-березні 2012 року (проти грудня 2011 року) - 0,7%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.

У квітні Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз інфляції в Україні на 2012 рік з 8,5% до 7,9%. МВФ прогнозує інфляцію у 2013 році на рівні 5,9%.

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АМК дозволив Vijaya Universal одержати контроль над п'ятьма облгазами

Антимонопольний комітет України дозволив компанії Vijaya Universal Ltd (Британські Віргінські острови) опосередковано одержати контроль над п'ятьма газопостачальними компаніями, повідомила прес-служба АМК.

Зокрема, Комітет надав дозвіл компанії Vijaya Universal на придбання понад 50% в п'яти кіпрських компаніях – Humgate Holdings Limited, Sagacity Limited, Sodeman Limited, Tanter Holdings Limited і Eriswell Trading Limited.

Вказані компанії сукупно контролюють 51% акцій «Дніпрогазу», 59,16% акцій «Криворіжгазу», 52,6% акцій «Харківгазу», 57,05% акцій «Харківміськгазу», а також 58,77% акцій «Донецькміськгазу».

Нагадаємо, основним власником п'яти облгазів з червня 2006 року була компанія «Газекс» («КЕС-Холдинг», Росія), підконтрольна співвласнику групи «Ренова» Віктору Вексельбергу.

У 2011 році «Газпром», материнська компанія «Газпром енергохолдингу», і «Ренова», контролююча «КЕС-холдинг», вели переговори про об'єднання енергокомпаній на базі ТОВ «Газпром енергохолдинг». Операція, яку планувалося завершити до кінця 2011 року, не відбулася через розбіжність партнерів, а також через негативну позицію ФАС. Паралельно «Ренова» вела переговори з ТНК-ВР про можливість придбання останньої частини активів компанії «Газекс».

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Україна скоротила транзит газу до країн Європи на 21%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», за оперативними даними, в січні-квітні ц.р. скоротила транзит природного газу до країн Європи на 20,9%, або на 8,126 млрд куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 30,807 млрд куб. м, повідомила прес-служба компанії.

У повідомленні наголошується, що в квітні ц.р. Україна скоротила транзит природного газу до країн Європи на 23,4%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 7,468 млрд куб. м.

Загальне транспортування газу газотранспортною системою Україні в січні-квітні ц.р. скоротилося на 13,6%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 56,425 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році Україна збільшила транзит природного газу до країн Європи на 5,9%, порівняно з 2010 роком, до 101,098 млрд куб. м. Загальне транспортування газу газотранспортною системою України в 2011 році збільшилося на 4,7%, порівняно з 2010 роком, до 156,953 млрд куб. м (зокрема для потреб України – 51,687 млрд куб. м).

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

Основною складовою газотранспортної системи ДК "Укртрансгаз" є мережа магістральних газопроводів і газопроводів-відведень, котрі є єдиним технологічним комплексом, який працює в безперервному робочому режимі. Загальна довжина газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) - 1449.

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НБУ заявляє про зниження сальдо купівлі-продажу готівкової валюти

Національний банк України (НБУ) в квітні 2012 року не здійснював валютних інтервенцій на міжбанківському валютному ринку. Про це сказано в заяві директора Департаменту з управління валютним резервом і здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку України Олександра Дубихвоста.

При цьому, за його словами, негативне сальдо купівлі-продажу населенням готівкової

валюти минулого місяця становило 209 млн. дол. (за березень 2012 року негативне сальдо становило 544,1 млн. дол. - УНІАН), що в 4 рази менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

О.Дубихвіст відзначив, що золотовалютні резерви НБУ в квітні збільшувалися за рахунок надходжень коштів на рахунки уряду і купівлі валюти регулятором на міжбанку.

“Вказані дані свідчать про збалансованість попиту і пропозиції на валютному ринку України”, - резюмував О.Дубихвіст.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні валютні резерви НБУ в квітні ц.р. збільшилися на 1,7%, або на 532,34 млн. дол., - до 31,660 млрд дол. За січень-квітень резерви скоротилися на 0,4%, або на 134,3 млн. дол.

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Мінськ і Київ зняли всі суперечності в торгових відносинах – посольство України в Білорусі

Україна і Білорусь усунули всі взаємні суперечності в торгових відносинах.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це сказав сьогодні журналістам Надзвичайний і Повноважний Посол України в Білорусі Віктор Тихонов.

«На сьогодні в торговельно-економічній співпраці Білорусі і України суперечностей немає», - сказав він.

В.Тихонов розповів, що минулого тижня сторони домовилися ліквідувати всі бар'єри при постачанні українського пива до Білорусі, а також білоруської молочної і м'ясної продукції - в Україну.

За його словами, зокрема, підписано розпорядження білоруського уряду щодо ліквідації бар'єрів при постачаннях пива. Країни також підписали протокол про постачання м'ясо-молочної продукції з Білорусі.

«З 3 на 4 травня білоруська продукція пішла в Україну», - уточнив В.Тихонов.

Він назвав суперечності, які були, в торгових відносинах між Білоруссю і Україною, нормальною робочою обстановкою.

«Наші країни дружать давно, історично склалося, що в нас тісні зв'язки. Що стосується показників у торговельно-економічній співпраці, то держави зацікавлені в їх збільшенні», - підкреслив В. Тихонов.

Як повідомляв УНІАН, товарооборот між Україною і Білоруссю в І кварталі 2012 року зріс в 1,2 рази, порівняно з аналогічним періодом минулого року, і склав близько 1,5 млрд дол.

Довідка УНІАН. У 2011 році товарооборот між Україною і Білоруссю досяг рекордних показників і склав 6,1 млрд дол. при позитивному торговому сальдо для Білорусі в 2,122 млрд дол.

Раніше найвищий обсяг білорусько-українського товарообороту в 5 млрд дол. при плюсовому сальдо для Білорусі в розмірі 663 млн дол. був досягнутий у докризовому 2008 році.

Нагадаємо, що Україна поставляє в Білорусь в основному металопродукцію, вироби з чорних металів, електроенергію, макуху, шроти, олію соняшникову, а основними товарними групами з експорту в Україну за останні роки традиційно є нафтопродукти, білоруська сільськогосподарська техніка, вантажні автомобілі, калійні добрива, а також шини і холодильники.

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Мінфін сьогодні продав ОВДП на 974 млн грн

Міністерство фінансів України сьогодні від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до держбюджету 974 млн грн, що в 9,7 рази більше, ніж за результатами попереднього аукціону, який відбувся 3 травня ц.р. (100,61 млн грн), йдеться в повідомленні Мінфіну.

Від продажу ОВДП було залучено: терміном обігу 12 місяців - 308,98 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 14% річних; номінованих у валюті ОВДП терміном обігу 1,7 року (566 днів) - 19,9 млн дол, середньозважений рівень прибутковості склав 9,3% річних, облігацій терміном обігу 5 років - 505,53 млн грн. під 14,3%.

Довідка УНІАН. За даними НБУ, в січні-березні 2012 року Міністерство фінансів України розмістило облігації внутрішньої державної позики на суму 16,64 млрд грн, 534,42 млн дол. і 205,21 млн євро.

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Азаров: катарський газ утричі дешевший від російського

Україна вивчає можливість придбання і способи доставки зрідженого газу з Катару.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прем'єр-міністр України Микола Азаров після відвідин компанії «Рас Газ».

«Україна наполегливо працює над диверсифікацією джерел постачань газу і вивчає можливість придбання газу в Катарі, способи доставки газу», - сказав він.

М.Азаров зазначив, що ціна катарського газу з урахуванням доставки на сьогодні втричі нижча за ціну газу, який Україна купує в Росії.

За його словами, на сьогодні Катар є третім світовим виробником зрідженого газу і розпочав використання нових технологій його виробництва, які для України дуже цікаві з урахуванням планів щодо будівництву LNG-терміналу.

Прем'єр-міністр підкреслив, що політичні контакти між Україною і Катаром налагоджені на достатньо високому рівні, що дає сподівання на конкретні результати стосовно співпраці в газовій сфері.

Він також повідомив, що наприкінці року Катар може відвідати Президент України Віктор Янукович. «Я думаю, що і Президент України наприкінці цього року також прибуде з візитом у Катарі. Таким чином, співпраця з цією енергетично важливою країною, на мій погляд, розвивається досить динамічно, інтенсивно, і я думаю, що це приведе до певного результату», - сказав М.Азаров.

При цьому він зазначив, що паралельно з планами закупівлі газу розглядається також питання закупівлі Катаром продукції в Україні. «Якщо ми щось у Катарі купуватимемо, отож, нам треба щось Катару продавати», - сказав прем'єр. При цьому він не конкретизував, про яку саме продукцію йде мова.

«Багато чого можемо продавати», - відповів М.Азаров на прохання УНІАН уточнити, яка продукція може бути експортована в Катар з України.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України М. Азаров перебуває в Катарі з дводенним офіційним візитом.

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Індекс Української біржі впав нижче 1300 пунктів, ПФТС - нижче 500

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 8 травня, впав на 2,71% - до 1275,61 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 155,6 млн грн, із них на фондовому ринку - 42,8 млн грн, на терміновому ринку - 112,7 млн грн.

Лідерами зниження на Українській біржі серед паперів, що активно торгуються, стали акції Єнакіївського метзаводу (-5,89%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 8 травня знизився на 2,29% - до 497,88 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 139,6 млн грн, із них на державні облігації припало 139 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 7 травня, впав на 2,83% - до 1311,18 пункту. Загальний обсяг торгів склав 115,7 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 2,14% - до 509,58 пункту. Загальний обсяг торгів склав 85 млн грн.

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Медведєва призначено прем'єр-міністром Росії

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призначення Дмитра Медведєва главою уряду Російської Федерації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Держдума Росії затвердила Д.Медведєва на посаду прем'єр-міністра РФ. За його кандидатуру проголосували 299 російських депутатів, «проти» - 144.

Для затвердження прем'єр-міністра Росії потрібна проста більшість, тобто 226 голосів. Фракції партій «Єдина Росія» і ЛДПР у Державній думі РФ заявили про підтримку кандидатури Д.Медведєва на посаду прем'єр-міністра, фракції – КПРФ і «Справедлива Росія» - «проти». З 450 мандатів «Єдина Росія» має 238 мандатів, КПРФ – 92, «Справедлива Росія»- 64, ЛДПР – 56.

Згідно з Конституцією РФ, після підписання указу Президента про призначення, новий прем'єр має в тижневий термін представити главі держави пропозиції про структуру федеральних органів виконавчої влади, а також кандидатури на посади віце-прем'єрів і міністрів.

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УНІАН