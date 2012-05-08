Анонс на 10 травня

* Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Під час засідання заплановано проведення брифінгів за участю віце-прем'єра - міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової, міністра екології та природних ресурсів Едуарда Ставицького, голови Держагентства земельних ресурсів Сергія Тимченка.

* Прес-конференція на тему: «Виплати за зовнішніми боргами: як пережити «піковий» 2012 рік?». Учасники: ген.директор Бюро економічних і соціальних технологій Валерій Гладкий; керуючий партнер компанії «Capital Times» Ерік Найман, фінансовий експерт, Заслужений економіст України Віктор Суслов.

* У Києві відбудеться масштабний безкоштовний майстер-клас, який пройде в рамках проекту «Бізнес-Молодість». Засновники проекту «Бізнес-Молодість» - Михайло Дашков і Петро Осипов проведуть безкоштовний майстер-клас «Перший ривок у бізнесі» для активних молодих людей України.

* Відбудеться церемонія нагородження переможців європейського рейтингу проектів у сфері логістики European Award for Logistics Excellence 2012. Церемонія відбудеться в рамках Генеральної асамблеї Європейської логістичної асоціації. Організатор заходів ЄЛА у Києві - Українська логістична асоціація.

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