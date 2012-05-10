Засідання Ради співробітництва Україна-ЄС за участю Азарова поки не скасовано

Брюссель. Засідання Ради співробітництва Україна-ЄС, заплановане на 15 травня у Брюсселі, в якому має взяти участь прем’єр-міністр України Микола Азаров, поки не скасовано.

Про це повідомив власному кореспондентові УНІАН в Брюсселі речник комісара ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Кетер Стано.

«Засідання Ради співробітництва станом на цей час не скасовано», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, президент Європейської Ради Херман Ван Ромпой в інтерв’ю телеканалу «Євроньюз» заявив, що прем’єр-міністру України Миколі Азарову не варто було б приїжджати до Брюсселя.