Російський літак SSJ-100, що розбився в Індонезії, врізався у вертикальний схил гори

Москва. Російський новітній близькомагістральний літак Sukhoi SuperJet-100, який розбився в Індонезії, врізався у вертикальний схил гори.

Індонезійське телебачення показало фотознімки з місця катастрофи літака в районі гори Салак, передає РІА «Новости».

«SSJ-100 врізався у вертикальний схил гори, частина фрагментів залишилася на схилі, частина впала вниз», - йдеться в повідомленні.

Фотознімок місця катастрофи надали журналістам авіаційні власті Індонезії, проте на ньому не видно великих фрагментів літака.

Як видно на фото, літаку не вистачило всього кілька десятків метрів, щоб перелетіти гору, а врізався він у неї не в найвищій точці.

Раніше фахівці з пошукових вертольотів повідомили, що літак знайдено на висоті 5200 футів (1,6 кілометра), при цьому висота гори Салак - близько двох кілометрів.

Неподалік від місця падіння лайнера створено оперативний штаб, розпочаті роботи з пошуку фрагментів і бортових самописців.

Літак зник з екранів радарів у середу після показового польоту в Джакарті. SSJ-100 виконував перший у своїй історії демонстраційний тур шістьма країнами Азії. На борту знаходилося 48 чоловік - громадяни п'яти країн, включаючи вісьмох росіян.

За інформацією авіаційної служби контролю повітряного простору Індонезії, зв'язок з літаком було втрачено, коли він знаходився в районі гори Салак. Незадовго до цього SSJ-100 запросив дозвіл на зниження з висоти 10 тисяч футів (близько 3 кілометрів) до 6 тисяч (близько 1,8 кілометра). Дозвіл він одержав і почав повертати праворуч і знижуватися. За даними місцевих ЗМІ, політ проходив в умовах низької хмарності.