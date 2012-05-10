ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 10 травня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Тимошенко звернулася до FATF з проханням розслідувати факти корупції «режиму Януковича» пише: в заяві Тимошенко, зокрема, мова йде про приватизацію компанії "Укртелеком", про придбання так званих «вишок Бойка»і т.д.

http://delo.ua/ukraine/timoshenko-obratilas-v-fatf-s-prosboj-rassledovat-fakty-korrup-177491/

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Також «Діло» у публікації «Азарову відкрито порадили не їхати в Брюссель» пише: глава Євросоюзу відкрито порадив Азарову не їхати на засідання Ради Україна-ЄС у Брюссель. Причиною цьому Херман Ван Ромпей називає те, що влада України не дотримуються європейських цінностей, натякаючи на переслідування опозиції...

http://delo.ua/world/azarovu-otkryto-posovetovali-ne-ehat-v-brjussel-obnovleno-177486/

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«Діло» у публікації «Німецький лікар: лікування Тимошенко займе не менше двох місяців» пише: як зазначив Хармс, «ми почали з нею будувати нормальну систему харчування. Цей процес займе кілька днів. Одночасно ми почали терапію, яка сьогодні можлива»...

http://delo.ua/ukraine/nemeckij-vrach-lechenie-timoshenko-zajmet-ne-menshe-dvuh-mesjacev-177492/

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Газета «Сьогодні» у публікації «Авіакатастрофа в Росії: реконструкція подій» пише: День Перемоги для росіян закінчився, швидше за все, ще однією авіакатастрофою - пропав з екранів радарів і більше не виходив на зв'язок близькомагістральний пасажирський літак Sukhoi Superjet-100...

http://www.segodnya.ua/news/14374515.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Саратов: Тарифи ЖКГ підвищимо, але видамо людям адресну соцдопомогу» пише: Мінсоцполітики обіцяє грамотно організувати зростання цін на «комуналку»...

http://www.segodnya.ua/news/14374062.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Лівий марш» єврозоною загрожує новими потрясіннями в Україні» пише: єврозона готує нові потрясіння для глобальної економіки. Вони пов'язані з президентськими і парламентськими виборами у Франції та Греції. Ситуація не може не позначитися на фінансовому стані України, вважають експерти...

http://economics.unian.net/ukr/detail/127106

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Путін доручив підвищити доходи населення і знизити вартість житла» пише: перший день шестирічного президентського терміну Путіна: 13 указів і дві шайби...

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Також «Ведомости» у публікації «Дмитро Медведєв, «геніальна знахідка Путіна» пишуть: «геніальна знахідка Путіна» - так з легкої руки одного олігарха тепер називають Дмитра Медведєва. «Геніальна» - бо Медведєв виявився лояльним партнером по тандему, стримав обіцянку і зіграв відведену йому роль...

http://www.vedomosti.ru/library/news/1715253/genialnaya_nahodka_putina_dmitrij_medvedev_prezident

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Видання «Известия» в публікації «Саркозі можуть викликати на допит» пише: позбувшись президентського імунітету, політик дасть свідчення у справах про корупцію та незаконне фінансування партій...

http://izvestia.ru/news/523986

(УНІАН)