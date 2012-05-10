Депутат Європарламенту Брок виступає проти бойкоту Євро-2012 в Україні

Брюссель. Голова Комітету Європарламенту із закордонних справ Ельмар Брок виступає проти бойкоту фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив 9 травня на засіданні круглого столу на тему: “Процес проти Юлії Тимошенко – виконання українського законодавства чи порушення прав людини”.

“Я проти бойкоту Чемпіонату Європи з футболу”, - сказав Е.Брок.

Як повідомляв УНІАН, представники Єврокомісії, влади Бельгії, Нідерландів та Австрії заявили, що не відвідуватимуть Україну під час Євро-2012, якщо ситуація з дотриманням демократичних прав і свобод у цій країні не зміниться.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель також розглядає можливість відмовитися від відвідування України під час ігор німецької збірної у фінальній частині чемпіонату.

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