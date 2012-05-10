В Україні внутрішній туризм зріс на 7-10%

Представники туристичного бізнесу відзначають зростання внутрішнього туризму на 7-10% станом на 1 травня цього року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила представник Асоціації лідерів турбізнесу України Людмила Прус.

На її думку, збільшення кількості туристів пов’язано із запровадженням раннього бронювання місць на об’єктах відпочинку, що допомагає клієнтам зекономити, та проведенням фіналу Євро-2012. «Батьки хочуть відправити своїх дітей на оздоровлення в Крим або ж самі відпочити на цей період в Криму чи Карпатах» - додала Л.Прус.

Щодо цінової політики, влітку цього року доба відпочинку на базах відпочинку в Карпатах коштуватиме від 100 грн на одну особу лише зі сніданком; у Криму, починаючи від Великої Алушти, – від 240 грн з дворазовим харчуванням, на південному узбережжі Криму – від 270 грн з дворазовим харчуванням.

Лікувальні тури включають триразове харчування та оздоровлення: у санаторіях Трускавця – від 260 грн, Моршина – від 230 грн, Закарпаття – від 215 грн на добу.

Л.Прус зазначила, що ціни на відпочинок у Карпатах лишилися на рівні минулого року, у Криму підвищились на 3-5%.

За словами Л.Прус, ціни на путівки у дитячих таборах «нового покоління» цього року становитимуть від 6 тис 250 грн до 10 тис 900 грн за 17 днів з п’ятиразовим харчуванням. У цю суму входить, зокрема, доставка дітей до табору, покращені умови проживання, розважальна та навчальна програми, зустрічі з зірками естради та спорту.

Водночас Л.Прус відзначила, що цього року українські туристи почали більше цікавитись подієвим туризмом. «Вони хочуть відвідувати семінари, фестивалі - Львові, у Кам’янець-Подільському. Винні тури по Одесі, по Криму користуються великою популярністю», - сказала вона і додала, що українців також більше почали цікавити велотури, пішохідні тури в гори та екологічний туризм.

Найпопулярнішим туристичним регіоном в Україні на сьогодні є Крим, серед інших країн найбільшою популярністю в українців користуються Таїланд, Об’єднані Арабські Емірати, Туреччина та Грузія.