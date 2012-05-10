ТОП-10 (10 травня)

Програма іпотечного кредитування під 3% стартує 15 травня — Близнюк

Україна запропонувала Катару взяти участь у будівництві LNG-терміналу

Київ, Доха і Анкара наприкінці травня обговорять поставки скрапленого газу до України

Визначено переможців конкурсу щодо Олеської та Юзівської площ

Найбільші мережі АЗС знизили ціни на дизельне пальне

НБУ може розглянути можливість поступової девальвації гривні - Полунєєв

«Нафтогаз» у першому кварталі потроїв збиток

Податкові платежі до загального фонду держбюджету зросли на 8% - до 60,8 млрд грн

Вартість дорожніх робіт для впровадження швидкісних потягів становить 3 млрд грн

Український фондовий ринок сьогодні впав дуже значно

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Програма іпотечного кредитування під 3% стартує 15 травня — Близнюк

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства готове 15 травня ц.р. розпочати реалізацію програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Про це в коментарі УНІАН повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк.

«З 15 травня ми готові розпочати реалізацію цієї програми. Є одна ключова ринкова позиція - попит і пропозиція. Попит буде через банки, які визначить Національний банк. Сьогодні практично розпочав роботу в цьому плані «Ощадбанк», оскільки в нього найбільш розгалужена система. Він уже готовий на сьогодні працювати», - сказав міністр.

Він додав, що в цій програмі повністю виключений механізм присутності чиновника: «Є людина, є банк, є забудовник».

А.Близнюк повідомив, що на форумі офіційного сайту Мінрегіону вже є конкретні пропозиції від забудовників для участі в цій програмі.

«17 травня я збираю забудовників, завтра я розглядаю безпосередньо з регіонами всі їхні пропозиції. Я думаю, що для людей з боку попиту, які захочуть прийти і брати участь у цій програмі, до 15 числа ми дамо як мінімум 1,5 тисячі конкретних пропозицій (квартир)», - сказав голова Мінрегіону.

Він також пояснив, що в насамперед програма спрямована на забезпечення житлом людей, що стоять на квартирній черзі, але якщо з їхнього боку кількість бажаючих придбати квартири за цією програмою буде недостатньою, то в ній можуть брати участь люди, що потребують поліпшення житлових умов. При цьому такі люди повинні мати право стати на квартоблік.

«Рахуємо: 1 млн 136 тис. людей стоять у черзі. Припустимо, з них 10% людей, які реально цього хочуть, - це 110 тисяч. Ми можемо десь 30 тисяч (черговиків - УНІАН) забезпечити, якщо вони захочуть. І тоді в уряду є вибір, як це робити. Віддавати тим, які не стоять у черзі, а ті, які стоять у черзі, хай так і стоять, — це неправильно. Тому ми говоримо: насамперед це ті, які стоять у черзі, а хто потребує цього житла, будьте ласкаві, стаєте в чергу, і якщо не буде таких бажаючих (черговиків), то буде розглянуте питання про виділення житла тим, хто цього потребує», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своєю постановою №343 від 25 квітня ц.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

За умовами програми, кредити надаватимуться до 15 років у гривнях максимум під 16% річних. При цьому позичальник платить за кредитом 3%, а різницю в 13% йому компенсує держава. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом.

Раніше Президент України Віктор Янукович заявляв, що в Україні з травня цього року почне працювати програма іпотечного кредитування для придбання доступного житла під 2-3% річних.

Довідка УНІАН. Змінами до державного бюджету 2012 року передбачено виділення 1 млрд грн на програму часткової компенсації процентної ставки кредитів комерційних банків громадянам для придбання житла.

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Україна запропонувала Катару взяти участь у будівництві LNG-терміналу

Доха (Катар). Прем'єр-міністр України Микола Азаров запропонував Катару взяти участь у будівництві LNG-терміналу на українському шельфі Чорного моря, а також розглянути питання про поставки скрапленого газу до України і розвідки газових родовищ.

Як повідомив журналістів прес-секретар прем'єр-міністра України Віталій Лук’яненко, таку пропозицію М.Азаров зробив під час зустрічі з прем'єр-міністром, міністром закордонних справ Катару шейхом Хамадом Бін Джасемом Аль Тані.

«Було запропоновано катарській стороні розглянути участь у проекті LNG-терміналу і в поставках газу і розвідці газових родовищ», - повідомив В.Лук’яненко, коментуючи результати зустрічі прем'єр-міністрів двох країн.

У свою чергу, за словами В.Лук’яненка, прем'єр Катару підтвердив зацікавленість у співпраці з Україною в енергетичній сфері.

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Київ, Доха і Анкара наприкінці травня обговорять поставки скрапленого газу до України

Доха (Катар). Наприкінці травня Україна, Катар і Туреччина планують провести тристоронні переговори щодо транспортування скрапленого газу з Катару до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив журналістів на брифінгу 9 травня.

«Ми домовилися про те, що з нашими турецькими партнерами домовлятимемося про проведення тристоронньої зустрічі - Катару, Туреччини і України. Десь цю зустріч заплануємо на кінець травня», - сказав М.Азаров.

При цьому він відзначив, що розглядаються різні варіанти транспортування газу.

Пізніше заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимир Макуха відзначив, що, перш за все, обговорюватимуться питання про отримання згоди Туреччини на транспортування газу через Босфор. «Катарська сторона порушуватиме це питання під час переговорів з Туреччиною, які заплановані на кінець цього місяця. Йдеться про те, що, можливо, у тристоронньому форматі нам вдасться знайти розв’язання цієї проблеми, яка на сьогодні існує – проблеми проходу танкерів через Босфор», - сказав В.Макуха.

При цьому він відзначив, що турецька сторона поки не дає згоди на прохід танкерів. «Це питання у переговорному процесі. Поки турецька сторона не підтримує прохання про транспортування газу через Босфор. Проте останнім часом ми спостерігаємо зрушення у позиції Туреччини, і сподіваємося, що ми зможемо знайти компромісне рішення, яке всіх влаштує», - сказав В.Макуха.

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Визначено переможців конкурсу щодо Олеської та Юзівської площ

Міжвідомча комісія визначила переможців конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській та Юзівській площах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр екології та природних ресурсів України Едуард Ставицький.

Він зазначив, що рішення з визначенням переможців було одностайним.

При цьому міністр не назвав переможців, пославшись на те, що оголошення про це планується зробити на окремому брифінгу. Разом із цим Е.Ставицький підкреслив, що ніяких несподіванок за результатами визначення переможців конкурсу очікувати не варто.

«Ніяких несподіванок не відбулося», – сказав він.

Також Е.Ставицький зазначив, що в процесі проведення конкурсу не була відхилена жодна заявка на участь у ньому.

Як повідомляв УНІАН, на участь у конкурсах на укладення угод про розподіл продукції (УРП) по Юзівській та Олеській площах подали заявки 5 транснаціональних компаній.

Зокрема, на конкурс по Юзівській площі заявки подали три компанії – ExxonMobil, Shell, TNK-BP, а по Олеській площі - дві компанії - Сhevron і Eni.

Довідка УНІАН. Державна служба геології та надр України (Держгеолслужба) оголосила конкурси на укладення угод про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Юзівської площі (Харківська та Донецька обл.) і Олеської площі (Львівська та Івано-Франківська обл.). Заявки на участь у конкурсах Держгеолслужба приймала до 18:00 23 квітня 2012 року.

Крім того, уряд включив до пакетів конкурсної документації геологічну інформацію, визначивши вартість пакета по Олеській площі в 10,5 млн грн, по Юзівській площі – 15 млн грн.

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Найбільші мережі АЗС знизили ціни на дизельне пальне

Сьогодні вартість дизельного пального в кількох найбільших мережах автозаправних станцій (АЗС) знизилася на 9 коп./літр, повідомили УНІАН в «Консалтинговій групі А-95».

Зокрема, за даними оперативного цінового моніторингу, таке коригування сталося в мережах АЗС ОККО і WOG. Таким чином, ціна на дизельне пальне в даних мережах досягла позначки 10,35 грн/літр. Ціни на інші марки нафтопродуктів не змінилися.

Крім того, падіння цін відзначено також в мережі АЗС «Веста» в більшості областей. Зокрема, нафтопродукти в даній мережі досягли таких значень: А-80 - 10,50 грн/літр (0 коп.); А-92 - 10,90 грн/літр (-10 коп.); А-95 - 11, 20 грн/літр (-30 коп.); А-95 Преміум - 11,70 грн/літр (-30 коп.); ДТ - 10,20 грн/літр (-15 коп.).

Нагадаємо, 10 травня набуває чинності рекомендація Експертно-аналітичної групи (ЕАГ) з питань функціонування ринку нафти, нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості при Кабінеті Міністрів України щодо зниження роздрібної ціни на дизпальне на 10 коп./літр.

Як повідомлялося, зважаючи на падіння вартості нафти на європейському ринку експерти та учасники ринку прогнозують зниження цін на АЗС у травні.

Разом з цим, у зв'язку з рекордними цінами на АЗС роздрібні оператори відзначають падіння обсягів реалізації на 10-15%, в порівнянні з минулим роком.

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НБУ може розглянути можливість поступової девальвації гривні - Полунєєв

Національний банк України (НБУ) може розглянути можливість поступової девальвації гривні. Про це в інтерв'ю УНІАН заявив народний депутат України, член Ради Нацбанку Юрій Полунєєв.

“Якщо й проводитиметься певна корекція курсу гривні, то вона буде керованою й плавною, що не дасть сигналів руйнівної сили і, в першу чергу, не вдарить по довірі населення”, - сказав Ю.Полунєєв.

Член ради НБУ зазначив, що в разі поглиблення негативних тенденцій в економіці країни, “Національний банк, скоріш за все, й розглядатиме можливість дуже поступової, плавної девальвації гривні”.

Ю.Полунєєв підкреслив, що змінюються цінові пропорції в країнах - основних торгових партнерах України. І якщо при цьому курс гривні до основних валют не змінюватиметься, український експорт повністю втратить свою конкурентоспроможність.

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«Нафтогаз» у першому кварталі потроїв збиток

ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в січні-березні 2012 року збільшило чистий збиток у 2,94 раза, порівняно з аналогічним періодом 2011 року – до 4,149 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні компанії на сайті НКЦПФР.

Згідно з повідомленням, у січні-березні ц.р. «Нафтогаз України» збільшив чистий дохід на 4,0%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, – до 38,903 млрд грн, при цьому скоротив валовий дохід (виручку) від реалізації на 5,9% – до 41,828 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, 2011 рік «Нафтогаз України» завершило з чистим прибутком 9,147 млрд грн, тоді як за 2010 рік чистий збиток становив 24,2 млрд грн.Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Податкові платежі до загального фонду держбюджету зросли на 8% - до 60,8 млрд грн

Державна податкова служба України (ДПСУ) за січень-квітень 2012 року перерахувала до загального фонду Державного бюджету 60,8 млрд грн, що на 8% більше, ніж за відповідний період минулого року, або на 101,5% більше від запланованого, повідомили УНІАН у прес-службі податкової служби.

Усього до зведеного бюджету України за підсумками січня-квітня було перераховано 88,9 млрд грн, з них платежів до місцевих бюджетів - 25,7 млрд грн.

На рахунки платників податків було відшкодовано 15,1 млрд грн ПДВ.

У квітні 2012 р. до зведеного бюджету України було перераховано 20,6 млрд грн платежів, які контролюються податковими органами, з них до державного бюджету - 13,8 млрд. грн., місцевих бюджетів - майже 7 млрд грн.

Як зазначили в ДПСУ, в повному обсязі виконано завдання з податку на прибуток, рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, рентних платежів за транзитне транспортування територією України природного газу і аміаку, платежів за користування надрами тощо.

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Вартість дорожніх робіт для впровадження швидкісних потягів становить 3 млрд грн

Вартість робіт із підготовки залізничного полотна до впровадження прискореного руху на напрямку Львів-Київ-Харків-Донецьк становить 3,07 млрд грн.

Про це УНІАН повідомив начальник Головного управління дорожнього господарства Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Євген Юрковський.

Роботи з підготовки дорожнього господарства планується завершити до 25 травня 2012 року.

Є.Юрковський повідомив, що під час підготовки доріг напрямку прискореного руху було впроваджено нові технології, які дозволяють підвищити швидкість руху на станціях до 140 км/год. Зокрема, на 49 станціях встановлено 465 комплектів безстикових стрілкових переводів проекту Дн345, що дає змогу підвищити швидкість руху потягів по станції до 140 км/год.

Безстикові колії для створення так званого «оксамитового шляху» облаштовано на протяжності 1,7 тис. км.

Крім того, для ліквідації бар'єрних місць із реалізації швидкості руху були виконані роботи із переоблаштування земельного полотна на 4 кривих ділянках.

Зокрема, для збільшення швидкості руху потягів з 45 км/год. до 100 км/год. на перегоні Пост 6 км - Кривий Торець було збудовано новий міст, а на 85 км перегону Красноград-Балки для збільшення швидкості руху потягів зі 100 км/год. до 160 км/год. виконано переоблаштування земельного полотна з відсипанням насипу на 70 см.

«У результаті виконаних робіт ліквідовано криві ділянки, які були бар'єрним місцем для реалізації швидкості руху потягів», - відзначив Є.Юрковський.

Довідка УНІАН. Роботи, які були виконані дорожнім господарством «Укрзалізниці», дозволяють новому рухомому складу на 779 км шляху курсувати зі швидкістю до 160 км/год., на 385 км шляху - до 140 км/год., на 428 км - до 120 км/год.

Загальна експлуатаційна довжина швидкісного пасажирського коридору Львів-Київ-Харків-Донецьк становить 1307 км, розгорнена (з урахуванням станцій, інших шляхів тощо) - 2227 км.

На українських залізницях переважають криві середнього радіусу до 1 тис. метрів, тоді як пристосувати шлях до прискореного руху дозволяють тільки криві з радіусом понад 1200 метрів. Як наслідок, на кожній кривій машиніст повинен знижувати швидкість зі 160 км/год до 80 км/год.

Вартість випрямляння кривої з радіусом від 400 до 800 метрів становить близько 20 млн. грн.

Середня маршрутна швидкість швидкісного потяга Hyundai у новому графіку руху, який запроваджується з 27 травня 2012 року, становитиме близько 100 км/год.

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Український фондовий ринок сьогодні впав дуже значно

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 10 травня, впав на 4,32% - до 1220,54 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 165,7 млн грн, із них на фондовому ринку - 48,8 млн грн, на терміновому ринку - 116,9 млн грн.

Лідерами зниження на Українській біржі серед паперів, що активно торгуються, стали акції "Укрнафти" (-11,11%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 10 травня знизився на 2,58% - до 485,05 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 52,4 млн грн, грн, із них на державні облігації припало 50,2 млн грн, на облігації підприємств - 2 млн грн.

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УНІАН