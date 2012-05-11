Анонс на 11 травня

* Прес-конференція на тему: «Про ситуацію, що склалася на ВАТ «Орджонікідзевський ГЗК»(Дніпропетровська область) і ПАТ «Запорізький завод феросплавів» і про захист права на працю колективів цих підприємств». Організатор - Центральний комітет профспілки працівників металургійної та гірничовидобувної промисловості України. Учасники: Володимир Казаченко, голова ЦК Профспілки металургів і гірників України; Євген Запускалов, голова профкому ПМГУ у ВАТ «Орджонікідзевський ГЗК», Юрій Спиридонов, голова профкому ПМГУ у ПАТ «Запорізький завод феросплавів».

* Прес-конференція корпорації Symantec, присвячена загрозам інтернет-безпеки в 2011 році. На заході буде представлений щорічний аналітичний звіт корпорації Symantec "Інтернет-загрози 2011 року". Учасники: Олександр Красін, голова представництва Symantec в Україні, Олександр Суязов, технічний експерт Symantec.

* Відбудеться урочиста церемонія офіційного відкриття та туристичного фестивалю «Київщина туристична-2012». Буде представлена ​​Перша Міжрегіональна туристична виставка-ярмарок «Київщина туристична» з нагоди 80-річчя утворення Київської області. Під час виставки-фестивалю відбудеться презентація туристичних ресурсів, культурного потенціалу та унікальних «родзинок» Київського регіону. Усіх гостей виставки пригощатимуть традиційними стравами Київщини та інших регіонів України. Прес-конференція голови Київської ОДА Анатолія Присяжнюка.

* Відбудеться презентація Річного звіту про діяльність Держінвестпроекту за період із травня 2011 по травень 2012 року за участю голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами Україні Владислава Каськіва і керівників Національних проектів. У рамках заходу передбачені для представників ЗМІ брифінг голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислава Каськіва та інтерв'ю з керівниками Національних проектів.

* За участю начальника Південно-Західної магістралі Олексія Кривопішина відбудеться урочисте відкриття нового сезону роботи Київської дитячої залізниці. Учасники зможуть ознайомитися з навчальною матеріально-технічною базою і вирушити дитячим поїздом в першу подорож нового сезону (вул. Т.Шамрила, 4, станція «Вишенька» (Сирецький парк, М «Дорогожичі»). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 406 97 08, 406 91 75, (067) 219 97 73.

* Прес-конференція на тему: «Чи стануть для заробітчан перешкодою іспити для гастарбайтерів у Росії?». Учасники: зав.відділом міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень ім.Птухи Національної академії наук України Олексій Позняк, запрошений також заступник директора Інституту соціології Національної академії наук України Микола Шульга.

* Відбудеться прес-тур у м.Артемівськ Донецької області. Один із найбільших європейських виробників і переробників листового скла, компанія «Глас Трьош» (Glas Trösch, Швейцарія) 11 травня офіційно відкриває завод в Артемівську після технічної модернізації. В результаті реконструкції, завод перетворився на багатофункціональний підприємство з виробництва склопакетів, обробки та загартування скла, а також валкового і шовкотрафаретного друку. На урочистому відкритті заводу будуть присутні генеральний директор заводу, І.Титаренко, голова правління та виконавчий директор Glas Trösch Holding AG, Е.Трьош, радник посла Швейцарії І.Вагнер, мер Артемівська А.Рева.

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