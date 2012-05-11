ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 11 травня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Кабмін пропонує звільнити малий і середній бізнес від реєстрації персональних даних» пише: Кабмін пропонує Раді скасувати обов'язкову держреєстрацію баз персональних даних найманих працівників представниками малого та середнього бізнесу. Також пропонується звільнити від цього обов'язку громадські організації та політичні партії...

http://delo.ua/ukraine/kabmin-predlagaet-izbavit-malyj-i-srednij-biznes-ot-registracii-177567/

***

Також «Діло» у публікації «За I квартал 2012 чистий збиток «Нафтогазу» зріс майже втричі» пише: за січень-квітень чистий збиток НАК збільшився в 2,9 рази і склав 4,15 млрд гривень.

http://delo.ua/business/za-i-kvartal-2012-chistyj-ubytok-naftogaza-vyros-pochti-vtroe-177564/

***

«Діло» у публікації «В Україні визначили переможців конкурсу з видобутку сланцевого газу» пише: компанії, які будуть видобувати сланцевий газ на Юзівській і Олеській площах, вибирали, виходячи з національних інтересів України, заявляють в Держгеонадрах...

http://delo.ua/business/v-ukraine-opredelili-pobeditelej-konkursa-po-dobyche-slancevogo-g-177537/

***

Видання «Комерсант» у публікації «Золото опустилося до сировини» пише: ціна на золото вперше за чотири місяці опустилася нижче $ 1600 за тройську унцію. Насувається рецесія в Європі і відсутність попиту з боку країн, що розвиваються, ставлять золото в один ряд з такими біржовими товарами, як інші метали. Повернути золоту інвестиційну привабливість може тільки нова загроза світової інфляції...

http://www.kommersant.ua/doc/1930693

***

Газета «Сьогодні» у публікації «У Києві подорожчала оренда квартир» пише: зняти квартиру в столиці стало дорожче на 1,66 відсотка (10 доларів) і тепер середня вартість житла становить 613 доларів на місяць...

http://www.segodnya.ua/news/14374986.html

***

Також «Сьогодні» у публікації «Європа дозволила Азарову відвідати Брюссель» пише: прем'єр візьме участь в засіданні Ради співробітництва Україна - ЄС...

http://www.segodnya.ua/news/14374890.html

***

Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Катастрофа Sukhoi Superjet-100 може підрізати крила українському Ан-148» пише: аварія в горах Індонезії може зіграти величезну роль у долі українсько-російського проекту Ан-148, і аж ніяк не позитивну (вже вибачте за такий цинізм), як це може здатися на перший погляд...

http://economics.unian.net/ukr/detail/127273

***

Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «O1Properties відклала IPO в Лондоні через несприятливі ринкові умови» пише: інвесткомпанія O1Properties Бориса Мінца прийняла рішення відкласти первинне публічне розміщення акцій (IPO) на Лондонській фондовій біржі у зв'язку з несприятливими ринковими умовами, йдеться в повідомленні компанії...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1725900/o1_properties_otlozhila_ipo_v_londone_izza_neblagopriyatnyh

***

Також «Ведомости» у публікації «Стратегії догляду для Володимира Путіна» пишуть: на початку другого президентського терміну Володимир Путін запросив до себе на дачу відомих економістів - прихильників вільного ринку, щоб влаштувати мозковий штурм. Один із запрошених, Хосе Піньєра, був міністром праці в Чилі під час 16-річної диктатури генерала Аугусто Піночета...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1722742/strategii_uhoda_dlya_vladimira_putina

***

Видання «Известия» в публікації «Авіакомпанії не поспішають відмовлятися від Sukhoi Superjet» пише: жоден замовник поки не оголосив про заморожування угоди. У портфелі компанії - підтверджені контракти на $ 5 млрд...

http://izvestia.ru/news/524096

(УНІАН)