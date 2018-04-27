Україна і Катар дружитимуть на зло Росії

Україна і Катар вже до кінця цього року можуть підписати договір про стратегічну співпрацю на 20 років. Домовились про це під час зустрічі прем'єра України Миколи Азарова з еміром Катару Хамадом Бін Халіф Аль Тані, що пройшла 9 травня в Досі.

Роботу над договором розпочнуть найближчим часом, аби до листопада, коли Президент України планує відвідати Катар, він уже був готовий до підписання.

На першому етапі співпраця буде розвиватися в енергетичній сфері та сільському господарстві. Вже в останній декаді до України повинні приїхати представники Катару для детальних переговорів щодо цих двох напрямків. Потім, можливо, активізується співробітництво в транспортній сфері.

Варто зазначити, що надати двосторонньому співробітництву рівень стратегічного, запропонувала катарська сторона.

Як розповів один із членів української делегації, який був присутній на зустрічі, емір Катару зазначив, що його країна маленька, але багата. Україна - країна велика і розвивається. Тому між нами можуть бути відносини стратегічного партнерства.

Поставки газу наперекір Росії

Київ і Доха цікаві один одному як продавець і покупець зрідженого газу. Катар планує нарощувати обсяги його виробництва і шукає гарантовані ринки збуту на довгостроковий період. Україна ж, займаючись диверсифікацією джерел постачання енергоресурсів, щоб знизити залежність від Росії, планує будувати LNG-термінал і шукає постачальників газу.

У цьому випадку інтереси двох країн максимально сходяться, і є підстави очікувати переходу від домовленостей до конкретних дій.

Крім того, враховуючи дипломатичний скандал, що виник нещодавно між Дохою і Москвою через некоректні заяви російських дипломатів на адресу Катару, а потім побиття у відповідь посла РФ в Катарі, навряд чи варто сумніватися, що керівництво цієї близькосхідної країни не зробить будь-які можливі кроки , аби «насолити» Кремлю.

Але домовитися про купівлю-продаж мало. Необхідно знайти шляхи доставки скрапленого газу танкерами з Катару до України. Один із варіантів - через Босфор. Проте Туреччина поки не дає згоди на прохід танкерів, побоюючись поставити під загрозу екологічну ситуацію в регіоні. Але Доха має намір знайти з Анкарою компромісний варіант.

Як повідомив заступник міністра енергетики України Володимир Макуха, Катар має намір вже в травні почати переговори з питання проходу танкерів в Україну через Босфор. «Катарська сторона буде піднімати це питання під час переговорів з Туреччиною, які заплановані в кінці цього місяця. Мова йде про те, що можливо в тристоронньому форматі нам вдасться знайти рішення цієї проблеми, яка на сьогоднішній день існує - проблеми проходу танкерів через Босфор", - сказав В.Макуха.

Він зазначив, що є підстави очікувати позитивного результату від переговорів з Туреччиною. «Останнім часом ми спостерігаємо зрушення в позиції Туреччини, і сподіваємося, що зможемо знайти компромісне рішення, яке всіх влаштує», - сказав В.Макуха.

Катар - ворота для українського зерна на Близький Схід

У сфері сільського господарства Україна і Катар підтвердили плани про будівництво зернового хаба для того, аби забезпечити можливість продажу українського зерна через Катар у країни Близького Сходу.

Однак, як повідомив один із членів української делегації, в питанні торгівлі зерном необхідно знайти оптимальний взаємовигідний варіант. Адже Україна вже кілька років веде переговори з іншими країнами Близького Сходу щодо продажу зерна в регіон. Це і Саудівська Аравія, і Кувейт. Причому, обсяги споживання зерна в цих країнах істотно вищі, ніж у Катарі.

Вигідним для України варіантом була б згода Катару проводити форвардні закупівлі зерна.

«Якщо Катар погодиться на форвардні закупівлі зерна, то це б нас влаштувало», - сказав член делегації.

Крім того, катарська сторона під час переговорів висловила бажання інвестувати кошти у вирощування фуражного ячменю в Україні для своїх потреб і виробництва баранини. Але, тут варто відзначити, що баранина, яка продається в Катарі досить високої якості. Вона не така жирна, ніж баранина, що продається в Україні.

Транспорт: спільна робота в третіх країнах

Також під час візиту М.Азарова до Катару говорили про спільну роботу в третіх країнах. Детальної інформації по цій темі сторони не надали. Повідомили лише, що на початковому етапі мова може йти про спільне будівництво залізниці в Судані.

Також Азаров заявив, що Україна може допомогти Катару в будівництві швидкісного трамвая в Досі. У відповідь, катарська сторона запропонувала українським компаніям брати участь в тендері на виконання цих робіт.

Також під час переговорів Катару запропонували розглянути питання про покупку українських літаків.

Як повідомив один із членів делегації, пропозицію сприйняли з інтересом. Проте сподіватися на якийсь результат особливих підстав немає, оскільки в цьому напрямку Катар активно працює зі США.

В цілому, результати офіційного візиту М.Азарова до Катару 8-9 травня обнадіюють, оскільки домовленостей досягнули безпосередньо з еміром - саме він, а не міністри та інші чиновники, приймає в Катарі остаточні рішення, і його слово в цій країні - закон.

Однак, конкретні оцінки переговорів можна буде давати виходячи зі змісту майбутнього договору про стратегічне співробітництво і після підписання документів щодо реалізації спільних проектів.

Юрій Дощатов (УНІАН)

Доха-Київ