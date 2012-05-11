Путін запросив Януковича на неформальний саміт СНД 15 травня

Президент Росії Володимир Путін офіційно запросив Президента України Віктора Януковича взяти участь у неформальному саміті СНД, який відбудеться у Москві 15 травня.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Посольства РФ в Україні Олена Хоменко.

«Посольство одержало офіційне запрошення, і передало його до МЗС України», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, посол Росії в Україні Михайло Зурабов 7 травня повідомив, що одним із перших документів, які підпише В.Путін як Президент РФ, буде запрошення Президенту України В.Януковичу на неформальний саміт глав держав СНД.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Україна продовжить співпрацювати з РФ на взаємовигідній основі - МЗС

Небоженко: не виключено, що Росія змусить підписати Україну угоди, подібні до харківських

Підтримка Росією Тимошенко свідчить, що зниження ціни на газ не буде - політолог