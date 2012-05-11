Янукович: пауза у відносинах піде на користь і Україні, і ЄС

Президент України Віктор Янукович вважає, що пауза, яку узяв Європейський Союз у відносинах з Україною, піде на користь обом сторонам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в ході зустрічі з Президентом Республіки Молдова Ніколае Тімофті.

В.Янукович нагадав, що на сьогодні між Україною і Європейським Союзом підготовлено Угоду про асоціацію і створення зони вільної торгівлі. «Зараз, я б сказав так, ЄС запропонував паузу. І я так розумію, що вона піде на користь – ця пауза – і Україні, і Європейському Союзу», - сказав Президент.

При цьому В.Янукович висловив упевненість, що Україна розбереться з існуючими проблемами. «Ми розберемося в тих проблемах, які у нас є, і я думаю, що відповідь тут лежатиме насамперед у правовій площині», - сказав В.Янукович.

При цьому він висловив переконання, що «політизування цього питання має тимчасовий характер». В.Янукович переконаний, що відповідь на існуючі проблеми повинні дати юристи, а влада повинна лише створити відповідні умови.

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