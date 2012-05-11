Льовочкін підтвердив, що Янукович у вівторок планує відвідати Росію

У вівторок, 15 травня, Президент України Віктор Янукович планує відвідати Російську Федерацію для участі в неформальному саміті Співдружності Незалежних Держав.

Про це повідомляє прес-служба Президента з посиланням на главу Адміністрації Президента України Сергія Льовочкіна.

Під час заходу передбачається, зокрема, обмін думками щодо ключових напрямів розвитку СНД, актуальних питань багатостороннього співробітництва та інших тем, що становлять взаємний інтерес для держав - учасниць Співдружності.

Як зазначив С.Льовочкін, у Москві відбудеться спілкування глави держави зі своїми колегами, під час якого обговорюватимуться ключові напрями двосторонньої взаємодії в контексті активізації подальшої співпраці.

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