Анонс на 14 травня

* Президент України Віктор Янукович здійснить робочу поїздку в Донецьк, де візьме участь в урочистому відкритті нового терміналу аеропорту. В цей день буде здана перша черга нового аеровокзального комплексу «Міжнародний аеропорт «Донецьк».

* Відбудеться засідання Погоджувальної ради ВРУ

* Відбудеться брифінг на тему: "Прогноз гідрометеорологічних умов, моніторинг паводкової ситуації та стану пожежної безпеки в Україні". Учасники: Василь Квашук, директор Департаменту цивільного захисту МНС України; Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України.

* Прес-конференція на тему: "Хто і чому боїться ОСББ: результати соціологічного дослідження". Організатор - Громадянська мережа Опора. Учасники: Ірина Бекешкіна - директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучерива, Тетяна Бойко - керівник житлово-комунальних програм громадянської мережі Опора, Ігор Скоропад - голова Асоціації ОСББ "Жито-Світ".

* Відбудеться засідання Робочої групи «Україна - ЄС: на шляху до політичної асоціації» Національного Конвенту України з європейської інтеграції на тему: «Передумови і перспективи підписання і набрання чинності угоди про асоціацію між Україною та ЄС». Організатор: Національний інститут стратегічних досліджень спільно з Українським незалежним центром політичних досліджень у партнерстві з Дослідницьким центром Словацької асоціації зовнішньої політики (м. Братислава) за підтримки Словацького агентства міжнародного розвитку (Slovak Aid). Питання: Питання парафування, підписання та ратифікації Угоди про асоціацію (УА). Технічні умови завершення роботи над УА. Зовнішньополітичні фактори впливу на процес завершення роботи над УА та ін

* Комітет ВРУ з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва проведе слухання на тему: «Роль технічного регулювання в євроінтеграційному процесі та забезпеченні виконання зобов'язань щодо членства України у Світовій організації торгівлі».

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