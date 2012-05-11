Курс НБУ на 14.05.12

Офіційний курс НБУ на 14.05.12 100 USD США - 799.0000 (на 11 травня - 799.0000) 100 EUR - 1034.2256 (на 11 травня - 1035.5839) 10 RUR - 2.6430 (на 11 травня - 2.6467)

Офіційний курс НБУ на 14.05.12 100 USD США - 799.0000 (на 11 травня - 799.0000) 100 EUR - 1034.2256 (на 11 травня - 1035.5839) 10 RUR - 2.6430 (на 11 травня - 2.6467) Облікові курси банківських металів на 14.05.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 126301.93 (на 11 травня - 127041.00) 961 XAG 10 Срібло - 2283.54 (на 11 травня - 2337.08) 962 XPT 10 Платина - 117213.30 (на 11 травня - 119530.40) 964 XPD 10 Паладій - 48099.80 (на 11 травня - 49138.50)

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