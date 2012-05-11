ТОП-10 (11 травня)

Янукович: пауза у відносинах піде на користь і Україні, і ЄС

«Нафтогаз» планує купувати газ у Німеччині

Росія може обмежити ввезення рослинної продукції з Молдови та України

Завтра набудуть чинності закони про реформування нафтогазового комплексу та про зняття заборони на приватизацію ТЕЦ

Росспоживнагляд готовий дозволити підприємству «Дубномолоко» відновити поставки сирів

Fitch погіршив прогноз зростання ВВП України з 4% до 1,6%

Активи українських банків у квітні скоротилися на 0,2% - до 1,082 трлн грн

До кінця року Україна і Митний союз уніфікують 50% техрегламентів

АМКУ дозволив DTEK придбати понад 50% акцій «Крименерго»

Nord Stream AG вивчить можливість будівництва додаткових гілок газопроводу

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Янукович: пауза у відносинах піде на користь і Україні, і ЄС

Президент України Віктор Янукович вважає, що пауза, яку узяв Європейський Союз у відносинах з Україною, піде на користь обом сторонам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в ході зустрічі з Президентом Республіки Молдова Ніколае Тімофті.

В.Янукович нагадав, що на сьогодні між Україною і Європейським Союзом підготовлено Угоду про асоціацію і створення зони вільної торгівлі. «Зараз, я б сказав так, ЄС запропонував паузу. І я так розумію, що вона піде на користь – ця пауза – і Україні, і Європейському Союзу», - сказав Президент.

При цьому В.Янукович висловив упевненість, що Україна розбереться з існуючими проблемами. «Ми розберемося в тих проблемах, які у нас є, і я думаю, що відповідь тут лежатиме насамперед у правовій площині», - сказав В.Янукович.

При цьому він висловив переконання, що «політизування цього питання має тимчасовий характер». В.Янукович переконаний, що відповідь на існуючі проблеми повинні дати юристи, а влада повинна лише створити відповідні умови.

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«Нафтогаз» планує купувати газ у Німеччині

Національна акціонерна компанія (НАК) «Нафтогаз України» і компанія RWE Supply & Trading GMBH (RWEST, Німеччина) в травні уклали рамкову угоду про купівлю-продаж природного газу, повідомили УНІАН у прес-службі держхолдингу.

Згідно з повідомленням, зазначена угода створює юридичні підстави для можливих поставок природного газу «Нафтогазу України» з боку RWEST і, разом із тим, не містить зобов'язань сторін щодо обов'язкового здійснення купівлі або продажу енергоресурсу.

Ціни, обсяги поставок, а також зобов'язання сторін щодо поставок природного газу визначатимуться окремими контрактами після їх узгодження й підписання обома компаніями.

Довідка УНІАН. Компанія RWE Supply & Trading GMBH (RWEST) є однією з найбільших компаній в Європі, задіяних у сфері електроенергетики й газової промисловості.

RWEST входить до холдингу RWE AG, що є оператором потужної газотранспортної системи в Європі, якій належать газопроводи довжиною 23000 км і підземні газові сховища обсягом до 7,4 млрд куб. м. RWEST щорічно купує й постачає для потреб європейських країн близько 50 млрд куб. м природного газу.

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Росія може обмежити ввезення рослинної продукції з Молдови та України

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) може ввести заборону на ввезення рослинної продукції в ручній поклажі й багажі пасажирів, які прибувають до Росії з Молдови та України, якщо профільні служби цих країн не застосують заходи для припинення нелегального ввезення продукції на територію РФ.

Про це повідомили УНІАН у Россільгоспнагляді.

«У своїх листах до керівництва національних організацій з карантину й захисту рослин України та Молдови, Россільгоспнагляд висловлює серйозне занепокоєння у зв'язку з порушеннями при ввезенні з цих країн підкарантинної рослинної продукції в багажі й ручній поклажі пасажирів», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лише з 1 січня по 1 травня 2012 року в пунктах пропуску через державний кордон Росії на залізничних станціях Брянської області, в ручній поклажі й багажі пасажирів, які прибули з України та Молдови, в 47 випадках було виявлено понад 4 тонни підкарантинної продукції, включаючи 200 кг насіння гарбуза, 100 кг квасолі, 600 кг черемші, 3,3 тонни волоських горіхів, чотири тисячі саджанців троянд.

Підкреслюється, що ця продукція категорії високого фітосанітарного ризику ввозилася без необхідних фітосанітарних сертифікатів. При цьому необхідно враховувати, що Україна та Молдова є країнами з несприятливою фітосанітарною ситуацією.

У своєму зверненні Россільгоспнагляд звернувся до національних організацій з карантину й захисту рослин цих країн із проханням вжити необхідних заходів для припинення нелегального ввезення підкарантинної продукції на територію Росії.

«У разі незастосування таких заходів, Россільгоспнагляд залишає за собою право застосування необхідних заходів із забезпечення фітосанітарної безпеки щодо рослинних вантажів, які надходять безконтрольно з території України та Молдови», - підкреслюється в повідомленні.

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Завтра набудуть чинності закони про реформування нафтогазового комплексу та про зняття заборони на приватизацію ТЕЦ

12 травня набуде чинності закон «Про внесення змін до Закону України «Про трубопровідний транспорт» щодо реформування нафтогазового комплексу».

Текст закону опублікований в сьогоднішньому випуску газети «Урядовий кур'єр».

Згідно з документом, закон набуває чинності наступного дня після його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про трубопровідний транспорт» щодо реформування нафтогазового комплексу».

Верховна Рада прийняла цей документ 13 квітня, незважаючи на активні протести опозиції і блокування парламентської трибуни.

Законом внесено зміни до статті 7 Закону України «Про трубопровідний транспорт».

Змінами передбачено, що реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) державних підприємств, дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», які здійснюють діяльність з транспортування магістральними трубопроводами та зберігання в підземних газосховищах, і НАК «Нафтогаз України» здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України виключно з метою та на виконання зобов'язань, взятих Україною відповідно до Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства».

Крім того, законом встановлено, що приватизація державних підприємств, дочірніх підприємств НАК «Нафтогаз України», які здійснюють діяльність з транспортування магістральними трубопроводами та зберігання в підземних газосховищах, НАК «Нафтогаз України», а також підприємств, установ, організацій, утворених в результаті їх реорганізації, забороняється.

Відчуження основних фондів, акцій та часток у статутному капіталі державних підприємств, що здійснюють діяльність з транспортування магістральними трубопроводами та зберігання в підземних газосховищах, а також підприємств, установ, організацій, утворених в результаті їх реорганізації, передача їх з балансу на баланс, в концесію, оренду, лізинг, заставу, управління, до статутного фонду інших юридичних осіб, вчинення інших правочинів, що можуть призвести до відчуження основних фондів, акцій та часток у статутному капіталі цих підприємств, а також основних фондів та акцій НАК «Нафтогаз України», дочірніх і заснованих нею підприємств, забороняється, крім випадків, коли результатом таких дій є: передача основних фондів, акцій та часток у статутному капіталі таких підприємств виключно державному підприємству або акціонерному товариству, 100 відсотків акцій якого перебуває в державній власності України, створення державних підприємств або акціонерних товариств, 100 відсотків акцій і часток у статутному капіталі яких знаходиться у державній власності України.

Дія частини шостої цієї статті не поширюється на відчуження основних фондів державних підприємств, що здійснюють діяльність з транспортування магістральними трубопроводами та зберігання в підземних газосховищах, НАК «Нафтогаз України», її дочірніх і заснованих нею підприємств, які не використовуються в процесі здійснення діяльності з транспортування магістральними трубопроводами та зберігання в підземних газосховищах, здійснюване за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Крім того, законом передбачено, що стосовно державних підприємств, що здійснюють діяльність з транспортування магістральними трубопроводами та зберігання в підземних газосховищах, НАК «Нафтогаз України», дочірніх та заснованих нею підприємств, а також підприємств, утворених в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) державних підприємств, що здійснюють діяльність з транспортування магістральними трубопроводами та зберігання в підземних газосховищах, НАК «Нафтогаз України», дочірніх та заснованих нею підприємств, не може бути порушено справу про банкрутство.

Також завтра, 12 травня, набуде чинності закон «Про внесення змін до Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації».

Зокрема, зі списку об'єктів, які не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, виключені Сімферопольська ТЕЦ, Дніпродзержинська ТЕЦ, Сєверодонецька ТЕЦ, Миколаївська ТЕЦ, Одеська ТЕЦ, Охтирські теплові мережі, ТЕЦ науково-технічного центру «Есхар» в Харківській області, Херсонська ТЕЦ та Севастопольська ТЕЦ.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор Янукович підписав Закон № 4649-VI «Про внесення змін до Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації».

12 квітня ц.р. Верховна Рада прийняла в цілому даний закон.

Закон передбачає зняття заборони на приватизацію ТЕЦ для подальшої реалізації програми з технічного переоснащення з допомогою залучення недержавних інвестицій шляхом передачі їх в оренду або концесію.

Законом внесено зміни до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані. Усього таких об'єктів 14.

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Росспоживнагляд готовий дозволити підприємству «Дубномолоко» відновити поставки сирів

Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) готова дозволити четвертому підприємству - «Дубномолоко» (Рівненська область) відновити поставки сирів до Росії, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини повідомляє, що, розглянувши наданий ПАТ «Дубномолоко» План заходів щодо усунення порушень, виявлених фахівцями Росспоживнагляду в ході проведення інспекційної перевірки підприємства, вважає за можливе відновлення поставок сирів, що виробляються ним, на російський ринок», - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що з метою запобігання надходженню на споживацький ринок Російської Федерації фальсифікованої продукції, ввезення і оборот вироблюваних підприємством сирів може здійснюватися тільки за наявності протоколів лабораторних досліджень, проведених Російською стороною, кожної партії продукції.

Довідка УНІАН. 8 лютого 2012 року Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПрП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), заявивши, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії.

У Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше російська сторона заборонила ще 4 українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозовський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

3 квітня, за наслідками переговорів П.Порошенка з Г.Онищенком, було заявлено, що обмеження на імпорт твердих і напівтвердих сирів українського виробництва з боку РФ буде знято після відпрацювання тих зауважень, які висловила російська сторона під час перевірки ТОВ «Гадячсир».

10 квітня фахівці Росспоживнагляду прибули до України для перевірки, зокрема, Пирятинського сирзаводу і ПрП КФ «Прометей».

17 квітня на брифінгу в Москві міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко повідомив, що три з семи українських заводів відновлюють поставки сиру до Росії.

За його словами, йдеться про ПрП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.) і ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), які пройшли перевірку Росспоживнагляду.

П.Порошенко повідомив, що Росспоживнагляд продовжить перевірки українських виробників сирів, яким заборонено експорт продукції до РФ.

Він підкреслив, що після того, як Україна буде готова прийняти інспекції на інших підприємствах, туди також прибудуть російські фахівці.

26 квітня повідомлялося, що Росспоживнагляд завершив перевірку четвертого українського підприємства - «Дубномолоко», яке має намір поставляти сир на ринок Російської Федерації.

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Fitch погіршив прогноз зростання ВВП України з 4% до 1,6%

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило прогноз збільшення валового внутрішнього продукту України у 2012 році до 1,6% з 4% згідно з прогнозом у жовтні 2011 року, йдеться в офіційному повідомленні рейтингового агентства.

Про це сказано в повідомленні, оприлюдненому на сайті Fitch.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз збільшення ВВП України у 2012 році з 4,8% до 3%.

Державний бюджет України розраховано виходячи з урядового прогнозу збільшення ВВП у 2012 році на рівні 3,9%.

У 2013 році Fitch прогнозує збільшення ВВП України на рівні 4,2% (уряд України прогнозує збільшення 4,5%, МВФ — 3,5% - УНІАН).

За даними Держстату, у 2011 році збільшення ВВП становило 5,2%, номінальний ВВП — 1316,6 млрд грн.

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Активи українських банків у квітні скоротилися на 0,2% - до 1,082 трлн грн

Активи українських банків у квітні 2012 р. скоротилися на 0,2%, з початку ц.р. - збільшилися на 2,2%, до 1,082 трлн грн.

Про це сказано в інформації, оприлюдненій на сайті Національного банку України.

Згідно з наданою інформацією, загальні активи минулого місяця скоротилися на 0,3% - до 1,233 трлн грн.

У структурі загальних активів кредитні операції становлять 67,4%, вкладення у цінні папери - 7,9%, кореспондентські рахунки в інших банках - 5,9%, готівкові кошти і кошти в Нацбанку - 4,2%, основні засоби і нематеріальні активи - 4,5%.

Зобов'язання банків минулого місяця скоротилися на 0,3% - до 921,8 млрд грн, з яких кошти фізосіб становили 332,3 млрд грн, або 36%, кошти суб'єктів господарювання - 171 млрд грн, або 18,5%, міжбанківські кредити і депозити - 165,3 млрд грн, або 17,9%.

Капітал банків у квітні збільшився на 0,3% - до 160 млрд грн і становив 14,8% пасивів банків. Сплачений зареєстрований статутний капітал банків збільшився на 1,2% - до 175,3 млрд грн.

Станом на 1 травня 2012 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків України.

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До кінця року Україна і Митний союз уніфікують 50% техрегламентів

Москва. До кінця року Україна і Митний союз уніфікують 50% технічних регламентів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив голова Комітету Держдуми у справах СНД і зв'язках із співвітчизниками Леонід Слуцький на прес-конференції в Москві.

«Думаю, що до кінця року відсотків 50 техрегламентів буде уніфіковано. Це означає, що серйозних скандалів у найближчому майбутньому не буде», - сказав Л.Слуцький.

За його словами, зараз переговори з цього питання «сповзли з мертвої крапки».

Як повідомляв УНІАН, 29-30 березня у Києві проходило засідання робочої групи експертів України і Митного союзу, основним питанням порядку денного якого було узгодження техрегламентів.

За підсумками цієї зустрічі Україна і Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану створили робочу групу для усунення технічних бар'єрів у взаємній торгівлі. У консультаціях взяли участь представники РФ, Євразійської економічної комісії і України.

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АМКУ дозволив DTEK придбати понад 50% акцій «Крименерго»

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл компанії DTEK Holdings Limited (Кіпр) на придбання акцій ПАТ «Крименерго» (м. Сімферополь, АР Крим), повідомляє прес-служба АМКУ.

У повідомленні зазначається, що це придбання забезпечує перевищення 50% голосів у найвищому органі управління підприємства.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня Фонд державного майна України (ФДМУ) визнав DTEK Holdings Limited, що є керуючою компанією енергохолдингу ДТЕК, переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 45% держпакета акцій ПАТ «Крименерго».

Наприкінці 2010 року 12,49% акцій «Крименерго» сконцентрувало ТОВ «ДТЕК» (Донецьк).

Довідка УНІАН. ПАТ «Крименерго» (м. Сімферополь, АР Крим) займає домінуюче становище на ринку енергопостачання Автономної Республіки Крим.

ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесмену Рінату Ахметову.

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Nord Stream AG вивчить можливість будівництва додаткових гілок газопроводу

Москва. Nord Stream AG упродовж 8 місяців вивчить можливість будівництва додатково однієї або двох гілок газопроводу «Північний потік», повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

«Акціонери Nord Stream AG доручили компанії вивчити можливості подальшого збільшення газотранспортних потужностей для поставок природного газу з Росії до ЄС через Балтійське море. Упродовж наступних восьми місяців Nord Stream проведе оцінку можливості створення однієї або двох додаткових ниток, включаючи такі ключові аспекти, як технічні рішення, варіанти маршруту, питання охорони навколишнього середовища і фінансування», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що результати дослідження будуть використані акціонерами для оцінки можливостей і варіантів нарощування імпорту російського природного газу до ЄС упродовж наступних десятиліть, підвищення надійності поставок газу за існуючими контрактах, а також для ухвалення подальших рішень.

Компанія повідомляє, що початок нового дослідження демонструє зусилля акціонерів Nord Stream зі зміцнення довгострокової енергетичної безпеки ЄС шляхом диверсифікації газотранспортних маршрутів і забезпечення надійних і конкурентоспроможних поставок природного газу. Основою для дослідження слугуватиме досвід поставок російського газу до Європи упродовж сорока років і успішного будівництва двох ниток газопроводу «Північний потік», а також сукупний досвід акціонерів у реалізації подібних проектів і управлінні газовою інфраструктурою. Дослідження дасть оцінку потенціалу будівництва додаткових газотранспортних потужностей з терміном служби, мінімум, 50 років.

Згідно з повідомленням, ключовими чинниками для проведення дослідження додаткової газотранспортної інфраструктури стали наступні. По-перше, подальша диверсифікація маршрутів є гарантом надійності поставок газу. По-друге, попит на імпорт газу в Європі продовжуватиме зростати у довгостроковій перспективі завдяки економічним і екологічним перевагам природного газу, а також через зниження власного видобутку в ЄС.

Довідка УНІАН. Nord Stream AG – це міжнародний консорціум, створений для проектування, будівництва і експлуатації газопроводу через Балтійське море «Північний потік». ВАТ «Газпром» належить 51% акцій; німецькі компанії BASF SE/Wintershall Holding GmbH і E.ON Ruhrgas AG володіють по 15,5%. Голландській інфраструктурній компанії N.V. Nederlandse Gasunie і французькій енергетичній компанії GDF SUEZ належить по 9%.

Перша з двох паралельних ниток газопроводу «Північний потік» була введена в експлуатацію в листопаді 2011 року. Кожна нитка протяжністю понад 1220 км має продуктивність 27,5 млрд куб. м на рік. Трубоукладку другої нитки вже завершено, ведуться пусконалагоджувальні роботи. Після введення в експлуатацію другої нитки наприкінці 2012 року газопроводом «Північний потік» можна буде транспортувати до Європи до 55 млрд куб. м газу на рік.

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УНІАН