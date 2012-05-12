Президент України Віктор Янукович привітав жінок України з Днем матері.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Звертаючись до матерів, Президента зазначив: «Ви завжди піклуєтеся про злагоду і спокій, прагнете щастя для своїх дітей та онуків, оберігаєте сімейне вогнище, втілюєте любов і ніжність. Ваші слова, сповнені мудрості й теплоти, є тим духовним орієнтиром, який підтримує у часи життєвих випробувань».

Він запевнив, що як Президент України докладатиме «максимум зусиль, щоб кожна родина жила в мирі, достатку та відчувала впевненість у своєму майбутньому».

В.Янукович побажав матерям міцного здоров'я, благополуччя, підтримки дорогих і близьких вам людей.