Янукович привітав жінок України з Днем матері
12:20, 12 травня 2012Різне
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Президент України Віктор Янукович привітав жінок України з Днем матері.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Звертаючись до матерів, Президента зазначив: «Ви завжди піклуєтеся про злагоду і спокій, прагнете щастя для своїх дітей та онуків, оберігаєте сімейне вогнище, втілюєте любов і ніжність. Ваші слова, сповнені мудрості й теплоти, є тим духовним орієнтиром, який підтримує у часи життєвих випробувань».
Він запевнив, що як Президент України докладатиме «максимум зусиль, щоб кожна родина жила в мирі, достатку та відчувала впевненість у своєму майбутньому».
В.Янукович побажав матерям міцного здоров'я, благополуччя, підтримки дорогих і близьких вам людей.
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