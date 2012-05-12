Прокуратура оскаржить виправдувальний вирок двом звинуваченим у шпигунстві на користь Росії

Прокуратура Севастополя оскаржить виправдувальний вирок у справі за звинуваченням у державній зраді і шпигунстві стосовно громадянина України і громадянина РФ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Севастополя.

Коментуючи рішення Ленінського районного суду міста Севастополя від 10 травня поточного року, згідно з яким винесено виправдувальний вирок за ознаками складу злочинів, передбачених ст.ст.111 та 114 КК України (державна зрада та шпигунство) щодо громадянина України та громадянина Російської Федерації – заступника директора «Завод «Електроприбор» (РФ). Обох громадян виправдано «за відсутністю в їх діях складу злочину». Суд дійшов висновку, що підсудні, вчиняючи дії, спрямовані на придбання блоків до станції постановки перешкод, не мали умислу на спричинення шкоди обороноздатності України, а придбали їх як запасні частини для використання при здійсненні ремонту кораблів ЧФ РФ.

«Прокуратура Севастополя не згодна з виправдувальним вироком у кримінальній справі стосовно державного зрадника та шпигуна», і має намір його оскаржити, наголосили у прокуратурі.

«Докази збирання та передачі іноземній державі таємних відомостей та нанесення шкоди національній безпеці України у сфері оборони судом до уваги не прийнято, судове слідство проведено неповно та однобічно. За таких обставин вирок суду є незаконним і підлягає скасуванню», - підкреслили у прокуратурі Севастополя.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня ц.р. Департамент інформації та преси МЗС Росії розповсюдив повідомлення, в якому йшлося, що Міністерство закордонних справ Росії розраховує на об'єктивний розгляд судом справи росіянина, обвинувачений Україною в шпигунстві на користь Росії. «У МЗС Росії з глибокою стурбованістю продовжують стежити за розвитком ситуації навколо заступника директора філіалу російського «Завод Електроприлад», що здійснює ремонт кораблів та інших суден у Севастополі, громадянина Російської Федерації Артура Степанянца, який із січня 2010 року утримується під вартою, якому влада України безпідставно намагається інкримінувати діяння, що трактуються як нібито «шпигунство на користь Росії», - йшлося у повідомленні.

Довідка УНІАН. 29 січня 2010 р. на прес-конференції на той час голова СБУ Валентин Наливайченко повідомив, що співробітники СБУ затримали громадянина Росії й жителя Севастополя, які намагалися добути й вивезти за кордон блоки від корабельних станцій радіолокацій, що здійснюють спостереження за крилатими ракетами.

За його словами, затриманий громадянин Росії працює заступником директора одного з підприємств оборонно-промислового комплексу РФ, яке спеціалізується на виробництві приймально-передавального устаткування для військово-морських плавзасобів і аварійно-морських комплексів.

Встановлено, що, перебуваючи восени 2009 року на території України, ця людина встановила зв'язок із жителем Севастополя, який у минулому проходив військову службу в Збройних силах РФ і до грудня 2009 року керував одним із підрозділів у складі Чорноморського флоту Росії. За грошову винагороду в 4 тисячі доларів він повинен був вкрасти й передати зазначені секретні блоки.

Головним слідчим управлінням СБУ проти росіянина було порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України. Проти громадянина України порушено кримінальну справу за ст. 111 (державна зрада).