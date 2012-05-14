Азаров вважає некоректною заяву Меркель про наявність диктатури в Україні

Прем’єр-міністр України Микола Азаров вважає некоректною заяву канцлера Німеччини Ангели Меркель про наявність диктатури в Україні.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Euronews.

«З моєї точки зору, це було некоректне висловлювання, і воно не сприяє зміцненню відносин між Німеччиною та Україною, тим більше між Україною та Європейським Союзом”, - сказав М.Азаров.

За його словами, життя в Україні підтверджує існування свободи висловлювань та рішень.

“Достатньо прожити в Україні хоча б кілька днів, можна й більше, щоб переконатися: жодної диктатури в Україні не існує, немає і жодних політичних репресій. У нас абсолютно вільно працюють демократичні партії, деякі з них представлені в парламенті, інші не представлені в парламенті. У нас діє свобода висловлювань та рішень», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Федеральний канцлер Німеччини А.Меркель заявила, що люди в Україні і Білорусі страждають від «диктатури і репресій». Критичне зауваження А.Меркель висловила під час виступу в нижній палаті парламенту в Берліні, після того, як німецькі лікарі почали спостереження за станом здоров'я Ю.Тимошенко в Україні.