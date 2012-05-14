Генсек Європейського союзу футбольних асоціацій підтвердив проведення Євро-2012 у Києві

Генеральний секретар Європейського союзу футбольних асоціацій Джанні Інфантіно підтвердив, що фінал чемпіонату Європи з футболу відбудеться у Києві 1 липня.

Як передає радіо Свобода, про це він заявив у суботу в Києві.

За словами Дж.Інфантіно, будь-які інші варіанти організатори Євро-2012 не розглядають.

Він також зазначив, що Україна і Польща продемонстрували «значний прогресс» при підготовці до проведення Євро-2012, а незначні недоліки буде ліквідовано своєчасно.

Про це ж заявив і віце-прем’єр-міністр України Борис Колесніков.

«9 травня стадіони у Польщі та Україні, які приймають матчі Євро-2012, передані під управління УЄФА. Керівництво УЄФА задоволене станом стадіонів, підготовкою до матчів турніру», - запевнив він.

«Головне, щоб були задоволені уболівальники, щоб вони бачили не тільки сучасні спортивні арени, але й гарний футбол», - додав Б.Колесніков.

За його словами, транспортна галузь України закінчує підготовку до Євро-2012: з 27 травня між містами, що приймають матчі чемпіонату, курсуватимуть швидкісні потяги Hyundai, учасники та гості чемпіонату зможуть скористатись послугами low-cost авіакомпаній.

Б.Колесніков підтвердив, що уряд та дирекція турніру в Україні ведуть переговори з керівниками готельного бізнесу щодо зниження ціни на проживання у готелях на час чемпіонату.

Дж.Інфантіно та Б.Колесніков зустрілися в суботу з журналістами перед фіналом Національного кубку шкільного футболу Євро-2012. Матчі цього турніру приймали всі українські арени чемпіонату Європи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: УЄФА не переноситиме фінал Євро-2012 з Києва до Варшави