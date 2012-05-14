Україна підтримує Молдову у вирішенні придністровської проблеми - Азаров

Україна підтримує Молдову у вирішенні придністровської проблеми, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров у ході зустрічі з Президентом Республіки Молдова Ніколає Тімофті.

Повідомлення про цю зустріч, яка відбулася 11 травня, розміщено на сайті М.Азарова.

«Нашим країнам не потрібен конфлікт між кордонами», - заявив глава уряду.

У свою чергу, Н.Тімофті зазначив, що військова присутність РФ в їхньому регіоні ускладнює переміщення молдовських громадян з обох берегів Дністра: «Воно є дестабілізуючим чинником. Зокрема, про це свідчить інцидент, що стався 1 січня 2012 року, коли російським військовослужбовцем на мосту через Дністер був смертельно поранений громадянин Молдови Вадим Писарь», - повідомив Президент Молдови.

Н.Тімофті подякував українському прем'єрові за підтримку, яку надає Україна їхній країні у вирішенні даного конфлікту.

М.Азаров, у свою чергу, запевнив, що Україна зацікавлена у врегулюванні придністровської проблеми.

Крім того, сторони обговорили питання економічного партнерства двох країн і позитивно оцінили діяльність міжурядової Комісії з торговельно-економічної співпраці.

М.Азаров також повідомив Президенту Молдови, що прийняв запрошення, раніше передане йому главою молдовського уряду Володимиром Філатом, найближчим часом відвідати з візитом Кишинів.

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