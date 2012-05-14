ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 14 травня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Цінні кадри: кого не вистачає на агроринку» пише: 40% аграрних підприємств в Україні відчувають дефіцит кадрів. Агрохолдинги відчувають не менший кадровий голод, ніж інші гравці ринку, проте мають найбільш широкі можливості для вирішення цієї проблеми...

http://delo.ua/business/cennye-kadry-kogo-ne-hvataet-na-agrorynke-177547/

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Видання «Комерсант» в публікації «Бурова обстановка» пише: ініціативи України з нарощування власного видобутку газу викликають стурбованість "Газпрому". Російська монополія запропонувала "Нафтогазу" відмовитися від односторонніх проектів з розробки шельфу Чорного моря. Вжиті останнім часом кроки з диверсифікації поставок енергоресурсів дозволяють Україні сподіватися на серйозне зниження залежності від російських вуглеводнів, що посилює її позиції на переговорах зі створення консорціуму для управління газотранспортною системою, пояснюють стурбованість Росії експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/1933285

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Також «Комерсант» в публікації «Політики залишаються поза грою» пише: в п'ятницю головний приз Євро-2012, кубок Анрі Делоне, почав турне містами України. З 11 по 13 травня трофей знаходився в Києві. Його триденне перебування в столиці супроводжувалося скандалом - одна з активісток руху FEMEN скинула кубок на землю. Проте головний скандал навколо Євро-2012 пов'язаний із бойкотом чемпіонату, який чиновники Євросоюзу можуть сьогодні оголосити Україні у зв'язку зі справою Юлії Тимошенко...

http://www.kommersant.ua/doc/1933180

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Україна і Катар будуть дружити на зло Росії» пише: Україна і Катар вже до кінця року можуть підписати договір про стратегічну співпрацю на 20 років. Домовились про це під час зустрічі прем'єра України Миколи Азарова з еміром Катару Хамадом Бін Халіф Аль Тані 9 травня в Досі...

http://economics.unian.net/ukr/detail/127319

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Ігор Шувалов: «Я ніколи не продавав вплив» пише: прем'єр Дмитро Медведєв ще не представив президенту кандидатів в свій кабінет, але вже доручив координувати доручення Володимира Путіна в. о. першого віце-прем'єра Ігоря Шувалова. Це підтверджує, що Шувалов - один з небагатьох, хто напевно залишиться в уряді і буде його ключовим працівником. Ігор Шувалов про трансформацію поняття «конфлікт інтересів» в Росії, про підвищення пенсійного віку і зростання прибуткового податку...

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Також «Ведомости» у публікації «Укази Путіна названі нездійсненними» пишуть: Збільшити продуктивність праці та інвестиції, як того хоче президент Володимир Путін, неможливо, попереджають економісти Центру розвитку...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1735261/kitajskij_plan_putina

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Видання «Известия» в публікації «Володимир Путін вибирає між Білоруссю і Казахстаном» пише: свій перший державний візит президент здійснить в одну з країн СНД. Швидше за все, вибір буде зроблений на користь Мінська...

http://izvestia.ru/news/524228

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Також «Известия» в публікації «Чорні ящики» Superjet 100 розшифрують в Джакарті» пишуть: російські та індонезійські експерти об'єднають зусилля, щоб встановити причину авіакатастрофи...

http://izvestia.ru/news/524228

(УНІАН)