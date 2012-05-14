Янукович підписав Кримінальний процесуальний кодекс

Президент України Віктор Янукович сьогодні підписав новий Кримінальний процесуальний кодекс України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

«Сьогодні вранці я підписав Кримінальний кодекс», - сказав В.Янукович, зазначивши, що тепер необхіден час для того, щоб він був імплементований.

При цьому В.Янукович висловив сподівання, що скоро КПК почне діяти.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила новий Кримінальний процесуальний кодекс України в ніч на 13 квітня 2012 р.

Парламент розглядав у другому читанні КПК чотири дні, починаючи з 10 квітня. Проте, якщо 10 і 11 квітня засідання ВР оголошувалися закритими, то пленарне засідання, яке почалося о 10.00 12 квітня, завершилося тільки 13 квітня близько 4.10 ранку.

Всього до кодексу було внесено понад 3700 поправок.

Опозиція заявила, що КПК ухвалено з порушеннями.

Громадськість закликала Президента не підписувати КПК через порушення процедури його ухвалення.