Євросоюз знову посилив санкції проти Сирії

Брюссель. Рада закордонних справ ЄС знову посилила санкції проти Сирії.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні ради.

Згідно з рішенням, Європейський Союз заморозив рахунки в Європі ще двох компаній Сирії, які фінансують правлячий режим, а також включив до переліку осіб, в’їзд яким до ЄС заборонено і чиї рахунки в Європі мають бути заморожені, ще трьох осіб.

“Санкції ЄС спрямовані проти сирійського режиму, а не проти сирійського населення. Допоки репресії триватимуть, ми продовжуватимемо тиск на відповідальних за них”, - заявила Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

Сьогоднішнє рішення стало 15-м, яким Євросоюз запроваджує санкції проти Сирії.

Загалом на сьогодні в Європі заморожено рахунки 43 підприємств та організацій Сирії. 128 осіб внесено до переліку осіб, яким заборонено в’їзд до ЄС і чиї рахунки в Європі мають бути заморожені.

В ухвалених сьогодні висновках Рада закордонних справ ЄС також закликала уряд Сирії повністю та негайно розпочати виконання Плану спільного представника ООН та Ліги арабських держав Кофі Аннана.

“ЄС нагадує, що головна відповідальність за припинення вогню та успішну реалізацію плану лежить на сирійській владі”, - зазначається у документі.

Міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу вважають, що влада Сирії має негайно забезпечити необхідні умови для ефективної діяльності та швидкого розгортання місії спостерігачів ООН, включаючи свободу на пересування і право на використання літаків.

ЄС також вважає, що уряд Сирії має негайно відкликати війська та важке озброєння із населених центрів.

Міністри ще раз висловили повну підтримку плану К.Аннана і зазначили, що розміщення місії спостерігачів ООН у Сирії є кращою можливістю підтримати мирне подолання кризи.

У своїх висновках міністри також висловили занепокоєння порушенням прав людини у Сирії, наголосивши на необхідності звільнення усіх політв’язнів.

Висловивши підтримку народу Сирії у його боротьбі за свободу, гідність та демократію, міністри також закликали опозиційні групи підтримувати і надалі план К.Аннана.